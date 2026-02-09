Emisije
Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni u novoj epizodi otkriva da ima osjećaje prema više djevojaka: 'Postaje mi sve teže'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog', jedan spoj ostavio je snažan dojam

RTL.hr
09.02.2026 07:00

Gospodin Savršeni i jedna djevojka razgovarali su o dubokim temama - bolnoj prošlosti i neostvarenim željama. Tijekom razgovora, Gospodin Savršeni joj je uputio emotivne riječi: "Želim ti reći da sam jako ponosan na tebe što si se dovela u ovakvu situaciju jer znam da je to izvan tvoje zone komfora. Jako mi je lijepo provoditi vrijeme s tobom i razgovor s tobom je na nekoj novoj razini."

"Drago mi je da se naš odnos razvija i da to ide malo dublje. Nije mi drago to što meni postaje sve teže. Više nije samo jedna osoba s kojom imam neke osjećaje, nego ih je više", zaključio je Gospodin Savršeni, otkrivajući kako se njegov odnos prema kandidatkinjama počinje komplicirati.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
