Gospodin Savršeni u novoj epizodi otkriva da ima osjećaje prema više djevojaka: 'Postaje mi sve teže'

Gospodin Savršeni i jedna djevojka razgovarali su o dubokim temama - bolnoj prošlosti i neostvarenim željama. Tijekom razgovora, Gospodin Savršeni joj je uputio emotivne riječi: "Želim ti reći da sam jako ponosan na tebe što si se dovela u ovakvu situaciju jer znam da je to izvan tvoje zone komfora. Jako mi je lijepo provoditi vrijeme s tobom i razgovor s tobom je na nekoj novoj razini."

"Drago mi je da se naš odnos razvija i da to ide malo dublje. Nije mi drago to što meni postaje sve teže. Više nije samo jedna osoba s kojom imam neke osjećaje, nego ih je više", zaključio je Gospodin Savršeni, otkrivajući kako se njegov odnos prema kandidatkinjama počinje komplicirati.

