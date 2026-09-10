Gospodin Savršeni u potpuno drukčijem izdanju: Pogledajte Petra Rašića kao zvijezdu 80-ih

Trend funkcionira tako da korisnici umjetnoj inteligenciji daju svoju fotografiju, a ona ih zatim preseli" nekoliko desetljeća unatrag i prilagodi njihov izgled estetici tog vremena. Petar je tako pokazao kako bi izgledao kao zvijezda osamdesetih, a njegova transformacija zasigurno će privući pažnju pratitelja koji su ga navikli gledati u modernijem izdanju.
Petrov privatni život također je već neko vrijeme u fokusu javnosti, ponajviše zbog njegove ljubavne priče s Anastasijom Kaleb. Njihova veza započela je pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', u kojem je upravo Anastasiju odabrao u finalu, a njihova se priča nastavila i nakon završetka emisije.
Iako su prošli kroz turbulentno razdoblje, uključujući prekid i pomirenje, Petar i Anastasia ponovno su pokazali da su spremni dati svojoj vezi novu priliku. Njihove zajedničke objave i poruke na društvenim mrežama često privlače pozornost fanova, pa je i Petrov novi retro makeover još jedan trenutak koji je sigurno izazvao zanimanje među onima koji prate njihov odnos.