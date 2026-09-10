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Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni u potpuno drukčijem izdanju: Pogledajte Petra Rašića kao zvijezdu 80-ih

Petar Rašić, kojeg su gledatelji upoznali kao Gospodina Savršenog, pridružio se viralnom AI trendu koji posljednjih dana osvaja društvene mreže. Uz pomoć umjetne inteligencije svoje je fotografije pretvorio u retro verzije sebe iz osamdesetih, a frizura, outfit i cijeli vizualni dojam dali su mu potpuno drukčiji izgled

RTL.hr
10.09.2026 10:00

Trend funkcionira tako da korisnici umjetnoj inteligenciji daju svoju fotografiju, a ona ih zatim preseli" nekoliko desetljeća unatrag i prilagodi njihov izgled estetici tog vremena. Petar je tako pokazao kako bi izgledao kao zvijezda osamdesetih, a njegova transformacija zasigurno će privući pažnju pratitelja koji su ga navikli gledati u modernijem izdanju.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Petrov privatni život također je već neko vrijeme u fokusu javnosti, ponajviše zbog njegove ljubavne priče s Anastasijom Kaleb. Njihova veza započela je pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', u kojem je upravo Anastasiju odabrao u finalu, a njihova se priča nastavila i nakon završetka emisije.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Iako su prošli kroz turbulentno razdoblje, uključujući prekid i pomirenje, Petar i Anastasia ponovno su pokazali da su spremni dati svojoj vezi novu priliku. Njihove zajedničke objave i poruke na društvenim mrežama često privlače pozornost fanova, pa je i Petrov novi retro makeover još jedan trenutak koji je sigurno izazvao zanimanje među onima koji prate njihov odnos.

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Gospodin Savršeni

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Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u zavodljivom izdanju, a jedan detalj odmah je privukao pažnju

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