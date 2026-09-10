Gospodin Savršeni u potpuno drukčijem izdanju: Pogledajte Petra Rašića kao zvijezdu 80-ih

Petar Rašić, kojeg su gledatelji upoznali kao Gospodina Savršenog, pridružio se viralnom AI trendu koji posljednjih dana osvaja društvene mreže. Uz pomoć umjetne inteligencije svoje je fotografije pretvorio u retro verzije sebe iz osamdesetih, a frizura, outfit i cijeli vizualni dojam dali su mu potpuno drukčiji izgled

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Trend funkcionira tako da korisnici umjetnoj inteligenciji daju svoju fotografiju, a ona ih zatim preseli" nekoliko desetljeća unatrag i prilagodi njihov izgled estetici tog vremena. Petar je tako pokazao kako bi izgledao kao zvijezda osamdesetih, a njegova transformacija zasigurno će privući pažnju pratitelja koji su ga navikli gledati u modernijem izdanju.

icon-expand icon-close icon-close Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Petrov privatni život također je već neko vrijeme u fokusu javnosti, ponajviše zbog njegove ljubavne priče s Anastasijom Kaleb. Njihova veza započela je pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', u kojem je upravo Anastasiju odabrao u finalu, a njihova se priča nastavila i nakon završetka emisije.

icon-expand Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram