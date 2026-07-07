Gospodin Savršeni u top formi: Šime Elez pokazao zavidnu snagu u splitskoj teretani

Da ljetni mjeseci za njega ne znače samo opuštanje na plaži i ispijanje kava na rivi, markantni Splićanin i zvijezda četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, dokazuje iz dana u dan. Nakon što je nedavno u svom ljetnom vlogu pokazao kako kombinira tenis, jet-ski i kitesurfing, Šime se vratio svojoj bazi - žestokim treninzima u zatvorenom prostoru.

Na društvenim mrežama osvanula je njegova najnovija priča iz poznatog splitskog fitness centra, a prizor koji je podijelio s pratiteljima malo koga je ostavio ravnodušnim. Umjesto klasičnog dizanja utega, Šime je demonstrirao zavidnu razinu snage, balansa i funkcionalne spremnosti.