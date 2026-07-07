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Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni u top formi: Šime Elez pokazao zavidnu snagu u splitskoj teretani

Bivši Gospodin Savršeni ne posustaje ni pod ljetnim vrućinama, a novom je objavom dokazao da je u top formi života

RTL.hr
07.07.2026 07:00

Da ljetni mjeseci za njega ne znače samo opuštanje na plaži i ispijanje kava na rivi, markantni Splićanin i zvijezda četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, dokazuje iz dana u dan. Nakon što je nedavno u svom ljetnom vlogu pokazao kako kombinira tenis, jet-ski i kitesurfing, Šime se vratio svojoj bazi - žestokim treninzima u zatvorenom prostoru.

Na društvenim mrežama osvanula je njegova najnovija priča iz poznatog splitskog fitness centra, a prizor koji je podijelio s pratiteljima malo koga je ostavio ravnodušnim. Umjesto klasičnog dizanja utega, Šime je demonstrirao zavidnu razinu snage, balansa i funkcionalne spremnosti.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

'Dokad ovako?'

U ležernom sportskom izdanju, crnoj majici dugih rukava i upečatljivim žutim tenisicama, Šime je bez ikakvog napora izveo zahtjevan stoj na rukama oslonjen na stup usred teretane. Uz fotografiju je dodao i šaljivi komentar koji savršeno opisuje kroz kakvu muku prolazi kako bi održao isklesanu liniju:

"Dokad ovako...", zapitao se splitski zavodnik uz prigodne naljepnice koje odbrojavaju sekunde u "naopako" pozi.

Unatoč šaljivom tonu i glumi da mu je dosta napora, jasno je da Šime itekako uživa u pomicanju vlastitih granica. Ovakve vježbe zahtijevaju iznimnu snagu ramena, trupa i ruku, što je samo još jedna potvrda da se u potpunosti transformirao u pravog fitness fanatika.

šime elez gospodin savršeni
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