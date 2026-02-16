Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

'Gospodin Savršeni': Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža

Nova lica u vili pokreću sukobe, iskrene razgovore i odluke koje nitko nije planirao

RTL.hr
16.02.2026 10:12

Večer je počela razgovorima o povjerenju i granicama, a jedno je pitanje izazvalo lavinu reakcija. Dok su neke djevojke odlučile zadržati distancu, druge su bez zadrške izrazile razočaranje i sumnju u iskrene namjere Savršenih.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dolazak novih kandidatkinja dodatno je zapalio atmosferu - od sarkastičnih komentara do otvorenog ogovaranja. Ipak, ubrzo su uslijedili i prvi trenuci zbližavanja, smijeha i iskrenih priznanja o emocijama i očekivanjima.

Jedan spoj posebno je donio nježnost i osjećaj povezanosti, uz riječi: Nisam imuna kad ga vidim s drugim djevojkama, samo znam gdje sam došla i razumijem situaciju."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No večer je ubrzo postala još emotivnija. Suze su potekle zbog odlazaka, prijateljstva i nepravde, a jedna djevojka dirnula je sve gestom koja je ostavila vilu bez riječi. I taman kad su se ruže podijelile, stigla je objava koja će natjecanje uvesti u potpuno novu fazu - timovi se razdvajaju i mijenjaju.

Je li ovo početak novih ljubavnih priča ili najvećeg kaosa dosad - ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

gospodin savršeni 2026 gospodin savršeni karlo gospodin savršeni petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Matea iz 'Gospodina Savršenog' o dečku: 'Nisam ga uspjela pronaći vani, zato sam došla u show'

Nove epizode showa 'Gospodin Savršeni' na Voyo: 'Sad me čeka najteži dio'

Od vjenčanog prstenja do bolnih oproštaja! Što se sve dosad dogodilo u 'Gospodinu Savršenom'?

Nevjerica i suze u 'Gospodinu Savršenom': 'Ovo me slomilo'

Teške optužbe u 'Gospodinu Savršenom': 'Osjećam se uvrijeđeno, razočarano i omalovažavano u potpunosti'

Iznenadna odluka u 'Gospodinu Savršenom': 'Moram ti reći da na ovoj ceremoniji ruža nećeš prisustvovati i da odmah ideš kući'