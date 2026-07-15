Gotovo je! Anastasia potvrdila prekid s Petrom: 'Odluka je bila moja, a razlog je...'

Pratitelji 'Gospodina Savršenog' primijetili su niz promjena na društvenim mrežama koje su potaknule nagađanja o prekidu omiljenog para posljednje sezone showa.
Nakon što je Anastasia deaktivirala svoj Instagram profil, a Petar sa svog profila uklonio njihove zajedničke fotografije, glasine su postajale sve glasnije. Sada je za Net.hr potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj.
"Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", iskreno je poručila Anastasia.
Ljubav je započela u showu
Anastasia i Petar upoznali su se tijekom posljednje sezone 'Gospodina Savršenog', u kojoj je upravo ona osvojila njegovo srce. U velikom finalu Petar joj je uručio posljednju ružu.
Njihova se ljubavna priča nastavila i nakon završetka showa, a par je redovito dijelio zajedničke trenutke na društvenim mrežama te je često isticao kako je njihova veza sve čvršća.
Glasinama je prethodio niz promjena
Podsjetimo, sumnje u probleme u vezi pojavile su se nakon što je Anastasia deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar uklonio njihove zajedničke fotografije sa svog profila.
Iako nije željela otkrivati više detalja o razlozima prekida, njezina izjava jasno je dala do znanja da je odluka donesena nakon što je, kako kaže, bilo narušeno ono što smatra temeljem svake kvalitetne veze.