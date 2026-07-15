Gotovo je! Anastasia potvrdila prekid s Petrom: 'Odluka je bila moja, a razlog je...'

Pratitelji 'Gospodina Savršenog' primijetili su niz promjena na društvenim mrežama koje su potaknule nagađanja o prekidu omiljenog para posljednje sezone showa.

Nakon što je Anastasia deaktivirala svoj Instagram profil, a Petar sa svog profila uklonio njihove zajedničke fotografije, glasine su postajale sve glasnije. Sada je za Net.hr potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj.

"Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", iskreno je poručila Anastasia.