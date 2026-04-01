Gospodin Savršeni

Helena curama priznala da se poljubila s Karlom: 'Vidjela sam reakcije drugih cura i nisu to očekivale'

U vili se potegnula pričao poljupcima

RTL.hr
01.04.2026 21:45

Djevojke su željele doznati jesu li se Helena i Karlo poljubili na posljednjem cocktail-partyju te je Helena konačno priznala da je pao poljubac. "Vidjela sam reakcije od drugih cura danas na kauču i nisu očekivale to. Sigurno sada malo drugačije razmišljaju o meni", poručila je Helena.

"Nisam znala za Helenin poljubac i malo me iznenadilo, ali ajde ako mora biti još jedna neka bude ona jer smo si karakterno slične. Vidim zašto se možda s njom poljubio i da to nije Nuša ili Soraya jer si Helena i ja nismo slične s njima", kazala je Kaja.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Helena je tada od Anastasije htjela doznati je li se poljubila s Petrom što je ona negirala. "Ja sam bila uvjerenja da nitko ne zna za moj i Petrov poljubac i nadam se da je i dalje tako jer ne bih voljela da nešto eskalira u kući u vezi mene", poručila je kasnije Anastasia. Žaklina i Helena su tada rekle Anastasiji da su one vidjela ruž na njegovim usnama kada se vratio s razgovora s Anastasijom. "Bila su jučer dva poljupca na cocktail-partyju. Najmanje dva", kazala je Helena.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

