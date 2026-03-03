Emisije
Gospodin Savršeni

Helena hoće kući! 'Ja ovo nisam zaslužila. Razmišljam da odem'

Karlo je na grupni spoj pozvao Kaju i Helenu

03.03.2026 22:30

Nakon ugodno provedenog vremena, Karlo je donio odluku da ostatak večeri želi provesti nasamo s Kajom, a Helenu je poslao natrag u vilu. To je bila kap koja je prelila čašu.

"Očekivala sam da će mene ostaviti. Naravno, nije me dosad nijednom ostavio nakon nekog spoja," izjavila je Helena. "Ja sam dobra cura, imam veliko srce i ja to stvarno nisam zaslužila. Ne razumijem zašto sam ja ovdje ostala i zašto on mene dalje ovdje ostavlja." Potpuno slomljena, priznala je kako ozbiljno razmišlja o napuštanju showa. "Razmišljam da ja idem sutra kući. Sigurno ne zaslužujem takav tretman i u privatnom životu to ne bih nikad dopustila, tako da neću ni ovdje."

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok se Helena suočava s najvećom krizom do sada, Karlo je svjestan da mu je zamjerila, ali objašnjava kako "neke stvari su jače od toga" i da će i njezin trenutak doći. No, pitanje je hoće li Helena imati strpljenja čekati.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

