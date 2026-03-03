Helena hoće kući! 'Ja ovo nisam zaslužila. Razmišljam da odem'

Nakon ugodno provedenog vremena, Karlo je donio odluku da ostatak večeri želi provesti nasamo s Kajom, a Helenu je poslao natrag u vilu. To je bila kap koja je prelila čašu.

"Očekivala sam da će mene ostaviti. Naravno, nije me dosad nijednom ostavio nakon nekog spoja," izjavila je Helena. "Ja sam dobra cura, imam veliko srce i ja to stvarno nisam zaslužila. Ne razumijem zašto sam ja ovdje ostala i zašto on mene dalje ovdje ostavlja." Potpuno slomljena, priznala je kako ozbiljno razmišlja o napuštanju showa. "Razmišljam da ja idem sutra kući. Sigurno ne zaslužujem takav tretman i u privatnom životu to ne bih nikad dopustila, tako da neću ni ovdje."