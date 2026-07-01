Helena iz 'Gospodina Savršenog' nakon Toronta otputovala u Los Angeles i zapalila društvene mreže u crnoj kombinaciji

Helena iz 'Gospodina Savršenog' nakon Toronta, otputovala je u Los Angeles. Objavila je fotografiju u atraktivnoj crnoj kombinaciji.

Podsjetimo, Helena je bodrila hrvatsku reprezentaciju protiv Paname u Torontu. Atraktivna plavuša pokazala je kako je izgledao njezin navijački dan, a pratitelji su odmah primijetili da je, osim navijačkog duha, ponovno pokazala i besprijekoran stil.