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Gospodin Savršeni

Helena iz 'Gospodina Savršenog' nakon Toronta otputovala u Los Angeles i zapalila društvene mreže u crnoj kombinaciji

Finalistica 'Gospodina Savršenog' bodrila je Hrvatsku u Kanadi, a sada je otputovala i u Sjedinjene Države

RTL.hr
01.07.2026 14:00

Helena iz 'Gospodina Savršenog' nakon Toronta, otputovala je u Los Angeles. Objavila je fotografiju u atraktivnoj crnoj kombinaciji.

Podsjetimo, Helena je bodrila hrvatsku reprezentaciju protiv Paname u Torontu. Atraktivna plavuša pokazala je kako je izgledao njezin navijački dan, a pratitelji su odmah primijetili da je, osim navijačkog duha, ponovno pokazala i besprijekoran stil.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

U dresu Hrvatske zablistala u Torontu

Helena je pozirala u hrvatskom dresu, koji je kombinirala sa sunčanim naočalama i modnim dodacima, a cijeli outfit upotpunila je osmijehom koji nije skidala s lica. Na fotografijama se vidi kako uživa u atmosferi Toronta, grada koji je ovih dana okupio brojne hrvatske navijače.

Podsjetimo, Helena je u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog' stigla do samog finala, gdje je Karlo Godec ipak odabrao Kaju Casar. Ipak, Helena je nakon showa nastavila graditi svoju publiku na društvenim mrežama te redovito dijeli detalje sa svojih putovanja, druženja i novih avantura.

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