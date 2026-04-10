Helena iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o Karlu: 'Odbila bih njegovu ružu davnih dana i ne bih dopustila da se igra s mojim emocijama'

Helena iz 'Gospodina Savršenog' na kraju nije bila Karlova odabranica, a evo što kaže za RTL.hr

Helena je bila kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' koja je od samog početka razvila kemiju s Karlom. Nikada nije dvojila između njega i Petra i dogurala je do finala. No, Karlo je ipak odabrao Kaju. Helena je otkrila kako se tada osjećala, što danas misli o Karlu i je li u međuvremenu pronašla ljubav.

Kolika te bila trema prije finalne odluke – jesi li osjećala da bi mogla biti odabrana?

Naravno da sam imala malu tremu jer je bila veliku odluka u pitanju, ali imala sam cijeli dan neki loš osjećaj.

Jesi li u sebi vjerovala da će Karlo na kraju izabrati tebe?

Pa nadala sam se, ali moj predosjećaj, moja intuicija mi je govorila nešto drugo. Osjećala sam jednostavno da tu nešto nije u redu.

Kako si se osjećala u trenutku kad si shvatila da nisi njegov izbor?

Prvo razočarano, onda sam brzo shvatila da se sve događa s razlogom i da on jednostavno nije za mene.

Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Koja ti je prva misao prošla kroz glavu u tom trenutku?

Da jedva čekam ići kući svojima.

Jesi li bila više tužna, razočarana ili možda i pomalo ljuta?

Sve emocije sam osjećala u tom trenutku, bila sam razočarana, pa ljuta i onda sretna da napokon idem kući i da ću vidjeti svoje najdraže.

Kako danas gledaš na Karlovu odluku – razumiješ li je ili te i dalje boli?

Kad sam vidjela u emisiji kako se ponašao prema Kaji i kako prema meni, ne mogu biti sretnija kako se on odlučio i da nisam završila s njim.

Misliš li da je između vas moglo biti drugačije da ste imali više vremena bez kamera?

Ne, jer je Karlo već donio tu odluku da će Kaju izabrati, tako da nitko drugi nije imao pravu šansu kod njega, nema veze bismo li imali više vremena ili ne.

Postoji li nešto što bi danas napravila drugačije u odnosu s Karlom?

Da sam znala sve ovo što sad znam, odbila bih njegovu ružu davnih dana i ne bih dopustila da se igra s mojim emocijama.

Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Je li bilo trenutaka kad si osjećala da se on udaljava ili da nisi njegov prvi izbor?

Gdje da počnem? Bilo je tu dosta trenutaka u kojim sam osjetila da ja nisam njegov prvi izbor, ali sam onda sebi govorila da to možda umišljam. Ali na kraju je moja intuicija bila u pravu.

Jeste li Karlo i ti ostali u kontaktu nakon showa?

Hvala Bogu ne i ne bih to niti htjela.

Što si iz ovog iskustva naučila o sebi i ljubavi?

Naučila sam da trebam uvijek slušati svoju intuiciju, moram biti svjesna svojih vrijednosti i da nikad neću dopustiti da me jedan muškarac ne poštuje i ne prihvati takvu kakva jesam.

icon-expand Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li nakon showa možda pronašla svog Gospodina Savršenog?

Nisam još našla svog pravog Gospodina Savršenog, ali sam sigurna da me negdje čeka i dotad živim svoj lijepi život i sve će doći u svoje vrijeme.

