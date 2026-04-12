Helena iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila je li u kontaktu s Karlom: 'Ne bih to niti htjela'

Iako je od samog početka u 'Gospodinu Savršenom' među njima postojala kemija, Karlo je na kraju ipak donio drugačiju odluku, a Helena danas na sve gleda s dozom distance, ali i jasnoće.
Na pitanje jesu li ostali u kontaktu nakon showa, Helena je za RTL.hr bila vrlo direktna:
"Hvala Bogu ne i ne bih to niti htjela."
Ovom izjavom dala je do znanja da je tu priču ostavila iza sebe i da nema potrebe vraćati se na odnos koji nije završio onako kako je očekivala.
Intuicija joj je sve govorila
Helena je priznala kako je kroz show imala osjećaj da možda nije Karlov prvi izbor, iako si to u početku nije željela priznati.
"Bilo je tu dosta trenutaka u kojim sam osjetila da ja nisam njegov prvi izbor, ali sam onda sebi govorila da to možda umišljam. Ali na kraju je moja intuicija bila u pravu."
Razočaranje, ali i važne lekcije
Iako je priznala da joj nije bilo lako, Helena ističe da je iz cijelog iskustva izašla jača i svjesnija sebe.
"Naučila sam da trebam uvijek slušati svoju intuiciju, moram biti svjesna svojih vrijednosti i da nikad neću dopustiti da me jedan muškarac ne poštuje i ne prihvati takvu kakva jesam."
Ne bi ništa ponovila
Na kraju, osvrnula se i na pitanje bi li danas nešto napravila drugačije:
"Da sam znala sve ovo što sad znam, odbila bih njegovu ružu davnih dana i ne bih dopustila da se igra s mojim emocijama."
