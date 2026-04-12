Gospodin Savršeni

Helena iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila je li u kontaktu s Karlom: 'Ne bih to niti htjela'

Bivša kandidatkinja i finalistica showa 'Gospodin Savršeni', Helena, za RTL.hr iskreno je progovorila o svom iskustvu i odnosu s Karlom nakon završetka emisije

12.04.2026 07:00

Iako je od samog početka u 'Gospodinu Savršenom' među njima postojala kemija, Karlo je na kraju ipak donio drugačiju odluku, a Helena danas na sve gleda s dozom distance, ali i jasnoće.

Na pitanje jesu li ostali u kontaktu nakon showa, Helena je za RTL.hr bila vrlo direktna:

"Hvala Bogu ne i ne bih to niti htjela."

Ovom izjavom dala je do znanja da je tu priču ostavila iza sebe i da nema potrebe vraćati se na odnos koji nije završio onako kako je očekivala.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Intuicija joj je sve govorila

Helena je priznala kako je kroz show imala osjećaj da možda nije Karlov prvi izbor, iako si to u početku nije željela priznati.

"Bilo je tu dosta trenutaka u kojim sam osjetila da ja nisam njegov prvi izbor, ali sam onda sebi govorila da to možda umišljam. Ali na kraju je moja intuicija bila u pravu."

Helena i Karlo, Gospodin Savršeni
Helena i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Razočaranje, ali i važne lekcije

Iako je priznala da joj nije bilo lako, Helena ističe da je iz cijelog iskustva izašla jača i svjesnija sebe.

"Naučila sam da trebam uvijek slušati svoju intuiciju, moram biti svjesna svojih vrijednosti i da nikad neću dopustiti da me jedan muškarac ne poštuje i ne prihvati takvu kakva jesam."

Karlo i Helena, Gospodin Savršeni
Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ne bi ništa ponovila

Na kraju, osvrnula se i na pitanje bi li danas nešto napravila drugačije:

"Da sam znala sve ovo što sad znam, odbila bih njegovu ružu davnih dana i ne bih dopustila da se igra s mojim emocijama."

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

