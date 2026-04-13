Helena nakon showa 'Gospodin Savršeni' donijela važnu odluku: 'Spremna za sve što dolazi'

Nakon završetka pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', svoje dojmove podijelila je i Helena, jedna od finalistkinja u Karlovu timu, koja je tijekom sezone privukla veliku pažnju gledatelja.
Na društvenim mrežama obratila se pratiteljima i zahvalila im na podršci koju je dobivala tijekom cijelog showa.
'Stvarno mi puno znači'
Helena nije skrivala koliko joj znači podrška koju je primala, a njezina objava brzo je privukla brojne reakcije.
"Samo sam htjela reći hvala na vašoj podršci, porukama i svemu što mi šaljete ovdje. Stvarno mi puno znači."
Zatvara jedno poglavlje
U emotivnoj poruci dala je naslutiti kako je spremna ostaviti ovo iskustvo iza sebe i okrenuti se novim stvarima.
"I sad napokon mogu da zatvorim to iskustvo sa emisijom i idem dalje. Spremna za sve što dolazi", poručila je.
Nova faza nakon showa
Helena je tijekom showa ostavila snažan dojam kao dio Karlova tima, a njezina smirenost i autentičnost izdvojile su je među kandidatkinjama.
Iako njezina ljubavna priča u showu nije završila pobjedom, čini se da iz cijelog iskustva izlazi jača i spremna za novo životno poglavlje, ovaj put izvan kamera.
Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.
