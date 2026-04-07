Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Helena prekinula spoj u suzama i htjela napustiti show: 'Želim ići kući!'

Umjesto idiličnih trenutaka, Karlo i Petar priredili su djevojkama spojeve osmišljene kao test živaca. Spojevi koji su trebali potvrditi njihove osjećaje pretvorili su se u niz neugodnih i bizarnih situacija. Od drskog ponašanja prema osoblju restorana, poklanjanja običnog kamena umjesto znaka pažnje, do vođenja bilješki u crnu knjižicu usred razgovora - svaki trenutak bio je osmišljen da ih izbaci iz takta

RTL.hr
07.04.2026 22:45

Karlo je na spoju optužio Helenu da mu je lagala što ju je jako uzrujalo. Odmah se ustala, prekinuvši svoj spoj s jasnom porukom: "Želim ići kući i to je to." Njena odlučnost da napusti show pokazala je koliko je duboko bila povrijeđena.

Otkrivanje istine i zajednička bol

Kada se Helena vratila u vilu, objavivši da prekida sve i odlazi kući, klupko se počelo odmotavati. Ostale djevojke su joj otkrile šokantnu istinu: sve su prošle kroz identično loš spoj. "Sve je bilo gluma. Sve smo imale loš dan namjerno", objasnile su joj.

Finalni tjedan 'Gospodina Savršenog' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

Pročitaj na Net.hr
