Gospodin Savršeni

Helena priznala djevojkama da se ona i Karlo poznaju! 'Smatram da je to neki tip provokacije'

U vili 'Gospodina Savršenog' tenzije su dosegle vrhunac. Dok su djevojke s nervozom iščekivale prvu ceremoniju ruža, jedna od njih, Helena, odlučila je prekinuti tišinu i otkriti veliku tajnu

RTL.hr
09.02.2026 21:30

Helena je okupila djevojke, a njezino je oklijevanje odavalo da slijedi priznanje koje će promijeniti sve. "Malo me je strah reći", započela je, dok su je ostale kandidatkinje u nevjerici promatrale. Priznala je da se ona i Karlo poznaju od prije emisije.

"Mi smo se upoznali prije emisije. Otišli smo na jedan dejt i onda smo se ovdje sreli. Nismo očekivali, niti ja niti on", objasnila je Helena, dodajući kako je dugo čekala pravi trenutak da podijeli istinu jer nije željela lagati djevojkama s kojima provodi dane. 

Helena, Gospodin Savršeni
FOTO: RTL

Ova vijest odmah je izazvala lavinu reakcija. Dok su neke djevojke njezinu iskrenost doživjele kao hrabar i pošten potez, druge su u tome vidjele proračunatu strategiju ili čak provokaciju. "Nije mi bilo drago čuti i, iskreno, smatrala sam da je to možda neki tip provokacije da se mi zapitamo što se to dešava između njih dvoje", prokomentirala je Anastasia.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

