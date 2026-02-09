Helena priznala djevojkama da se ona i Karlo poznaju! 'Smatram da je to neki tip provokacije'

Helena je okupila djevojke, a njezino je oklijevanje odavalo da slijedi priznanje koje će promijeniti sve. "Malo me je strah reći", započela je, dok su je ostale kandidatkinje u nevjerici promatrale. Priznala je da se ona i Karlo poznaju od prije emisije.

"Mi smo se upoznali prije emisije. Otišli smo na jedan dejt i onda smo se ovdje sreli. Nismo očekivali, niti ja niti on", objasnila je Helena, dodajući kako je dugo čekala pravi trenutak da podijeli istinu jer nije željela lagati djevojkama s kojima provodi dane.