Gospodin Savršeni

Helena slomljenog srca nakon što je Karlo odabrao Kaju: 'Naravno da me povrijedilo'

Karlo je donio svoju konačnu odluku i u velikoj završnici 'Gospodina Savršenog' odabrao Kaju

RTL.hr
09.04.2026 22:37

Karlo je svoju posljednju ružu u showu 'Gospodin Savršeni' dao Kaji.

U svom govorio se obratio Heleni, prisjećajući se njihove priče od samog početka. Iako je njihov poljubac bio prekretnica, a njihovi trenuci ispunjeni smijehom, Karlo je na kraju morao slijediti svoje srce. "Ti se meni užasno sviđaš i smatram te osobom koja zaslužuje nekoga tko će te čuvati, paziti i maziti. Ali... moje srce ovdje pripada nekoj drugoj", izgovorio je teške riječi.

FOTO: Video

Helena je njegovu odluku primila dostojanstveno, iako vidno povrijeđena. "Hvala ti na lijepim riječima i hvala što si iskren. Imali smo lijepe trenutke i želim tebi sve najbolje od srca. Naravno da me povrijedilo jer imam osjećaje prema njemu, ali ako je on tako odlučio iskreno, onda mi je drago", rekla je slomljenog srca, ali s poštovanjem.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

helena gospodin savršeni karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
