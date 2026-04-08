Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Helena zbog Karla razmišlja o preseljenju u Zagreb: 'Možda si ti razlog'

U iščekivanju velike finalne odluke, finalisti pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' proveli su posljednje zajedničke večeri ispunjene emocijama, romantikom i iskrenim razgovorima

RTL.hr
08.04.2026 22:45

Karlo je pozvao Helenu na posljednji spoj te su proveli predivno vrijeme na pikniku uz more. Upravo je na toj plaži pao i najozbiljniji razgovor dosad.

Karlo je izrazio zabrinutost oko Helenine karijere stjuardese i čestih izbivanja. "Nisam ja stalno negdje. Imam puno slobodnih dana i uvijek mogu doći spontano. Što je to, jedan sat München-Zagreb? To nije problem", uvjeravala ga je Helena, dodajući da već dugo razmišlja o preseljenju. "Čekam taj razlog. I sad kad sam tebe upoznala i vidim da tu ima nešto... Možda si ti taj razlog?" otvoreno ga je pitala, na što je on odgovorio: "Pa možda jesam, možda ću biti."

FOTO: RTL

Večer su proveli u vili, gdje je Karlo pokušao Helenu naučiti igrati biljar, što je završilo smijehom i njezinim priznanjem da to jednostavno "nije za nju". Ipak, opuštena atmosfera i iskreni razgovori produbili su njihovu vezu, a večer je završila poljupcima i potvrdom da su spremni zajedno se suočiti s budućnošću, kakva god ona bila.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

