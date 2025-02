Hoće li atraktivna Marinela ovo ikada oprostiti 'Gospodinu Savršenom'?

Marinela mu je donijela pismo za poklon, a rekla mu je da će mu pomoći pročitati. ''Ako ćeš trebati pomoći da ga pročitaš slobodno me pozovi na spoj, dajem ti odobrenje'', poručila mu je i komentirala da joj je fizički jako privlačan. ''Ima smisla za humor, razumijemo se, koliko sam mogla na prvu shvatiti'', pojasnila je Marinela.

''Sada ja moram živjet s tim da me to kopka što unutra piše'', požalio se Šime, a Marinela mu je otkrila da je to njezin način da mu ostane u glavi. ''Tko kaže da već nisi našla način, a iskupit ću se za to'', rekao je Šime misleći na to što joj je zaboravio ime. ''Dat ću sve od sebe da se iskupim, nadam se da će imati razumijevanja, a i dužna mi je prevesti pismo koje mi je dala'', zaključio je.

