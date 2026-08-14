Hrvatska Eva Mendes pokazala kako se nosi najveći modni klasik: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' u nepogrešivoj ljetnoj kombinaciji

Iako nas ljeti često mami šarenilo uzoraka, jarke boje i lepršave haljine, bezvremenski modni komadi uvijek pronađu put do samog vrha stilskih ljestvica. Da prava elegancija i seksepil leže upravo u jednostavnosti, iznova je potvrdila bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' , Valentina Violić , objavom na svom Instagram storyju.

Vlantina koju zbog upečatljivih crta lica, preplanulog tena i karizme mediji i pratitelji odmilja nazivaju 'Hrvatskom Evom Mendes', za opuštenu gradsku šetnju odabrala je modni klasik s kojim je nemoguće pogriješiti - spoj obične bijele majice i trapera. No, umjesto klasičnih modela, Valentina je odabrala krojeve koji savršeno prate liniju tijela i daju moderan pomak ovom kultnom outfitu.

Kombinirala je usku bijelu majicu kratkih rukava s V-izrezom, koja je istaknula njezinu zavidnu figuru, te trendi plave traperice visokog struka. Posebnu pažnju privukao je širi kroj nogavica s upečatljivim, široko podvrnutim rubom na dnu koji je cijelom izgledu dao dozu urbane 'street style' note.

Cijeli je look minimalistički zaokružila ravnim natikačama, stajliš sunčanim naočalama i opuštenom visokom punđom, postižući izgled koji odiše vrhunskom elegancijom bez imalo truda.