I Mladen Grdović je pratio 'Gospodina Savršenog', pozirao s Kajom: 'Slučajni susret'

Sunčana subota u Zadru donijela je jedan sasvim slučajan, ali simpatičan susret. Šetajući kamenim ulicama svoga grada, legendarni zadarski pjevač Mladen Grdović naišao je na Kaju , javnosti najpoznatiju kao pobjednicu pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" . Trenutak je, naravno, odmah zabilježen fotografijom koja je ubrzo osvanula na društvenim mrežama i razveselila pratitelje.

Grdović nije propustio priliku da ovaj trenutak podijeli sa svojim brojnim obožavateljima. Na svom Facebook profilu objavio je zajedničku fotografiju s Kajom, na kojoj oboje poziraju s osmijehom. U svom prepoznatljivom, neposrednom stilu, pjevač je kratko opisao kako je došlo do susreta. "Kaja iz Gospodina Savršenog u mom Zadru, slučajni susret, poželila se sa mnom poslikati", napisao je Grdović. Objava je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i pozitivnih, često i šaljivih komentara, koji svjedoče o popularnosti koju oboje uživaju kod domaće publike, svatko u svom svijetu.

Pobjednica 'Gospodina Savršenog'

Kaja, koja je u napetoj završnici showa osvojila srce "Gospodina Savršenog" Karla Godeca, boravila je u Zadru na kratkom vikend putovanju. U grad je stigla sa svojim partnerom, potvrđujući da njihova ljubav, započeta pred kamerama, i dalje cvjeta. Par, koji spada među uspješnije priče proizašle iz ovog formata, trenutno živi zajedno u Zagrebu. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, često koriste slobodno vrijeme za zajednička putovanja i uživanje u ljubavi. Kaja je također na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija, pokazujući pratiteljima djelić opuštene atmosfere s njihovog morskog bijega.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.