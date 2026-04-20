Gospodin Savršeni

I Mladen Grdović je pratio 'Gospodina Savršenog', pozirao s Kajom: 'Slučajni susret'

Pobjednica showa 'Gospodin Savršeni' Kaja fotografirala se s Mladenom Grdovićem

20.04.2026 08:26

Sunčana subota u Zadru donijela je jedan sasvim slučajan, ali simpatičan susret. Šetajući kamenim ulicama svoga grada, legendarni zadarski pjevač Mladen Grdović naišao je na Kaju, javnosti najpoznatiju kao pobjednicu pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni". Trenutak je, naravno, odmah zabilježen fotografijom koja je ubrzo osvanula na društvenim mrežama i razveselila pratitelje.

'Poželjela se sa mnom poslikati'

Grdović nije propustio priliku da ovaj trenutak podijeli sa svojim brojnim obožavateljima. Na svom Facebook profilu objavio je zajedničku fotografiju s Kajom, na kojoj oboje poziraju s osmijehom. U svom prepoznatljivom, neposrednom stilu, pjevač je kratko opisao kako je došlo do susreta. "Kaja iz Gospodina Savršenog u mom Zadru, slučajni susret, poželila se sa mnom poslikati", napisao je Grdović. Objava je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i pozitivnih, često i šaljivih komentara, koji svjedoče o popularnosti koju oboje uživaju kod domaće publike, svatko u svom svijetu. 

Mladen Grdović i Kaja
Mladen Grdović i Kaja FOTO: Facebook

Pobjednica 'Gospodina Savršenog'

Kaja, koja je u napetoj završnici showa osvojila srce "Gospodina Savršenog" Karla Godeca, boravila je u Zadru na kratkom vikend putovanju. U grad je stigla sa svojim partnerom, potvrđujući da njihova ljubav, započeta pred kamerama, i dalje cvjeta. Par, koji spada među uspješnije priče proizašle iz ovog formata, trenutno živi zajedno u Zagrebu. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, često koriste slobodno vrijeme za zajednička putovanja i uživanje u ljubavi. Kaja je također na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija, pokazujući pratiteljima djelić opuštene atmosfere s njihovog morskog bijega.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

gospodin savršeni 2026 kaja gospodin savršeni mladen grdović
