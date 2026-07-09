Iako je Šime Elez i dalje single, ljeto provodi na najjače: Raskrinkao je priče o novoj curi pa objavio fotke s plaže

Šime Elez je na društvenim mrežama otkrio kako je navodno držanje za ruke i romantična šetnja Rivom zapravo bila samo - dobra gluma i odličan marketinški trik.

Šime je na svom Instagramuobjavio fotografiju i javno se zahvalio medijima i čitateljima na besplatnoj reklami, otkrivši pozadinu cijele priče.

"Uslikani smo na samo jednoj lokaciji, u ostatku grada nas nitko nije vidia? Statično se držimo za ruke dok čekamo snimateljevo 'krenite'. (scenarij) Video izlazi večeras, pa bacite oko. Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Sorry. Hvala čitateljima na pažnji i svim portalima na besplatnom boostanju kampanje", poručio je Šime i otkrio da je zapravo riječ o promociji nakita za jednu poznatu zlatarnicu.