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Gospodin Savršeni

Iako je Šime Elez i dalje single, ljeto provodi na najjače: Raskrinkao je priče o novoj curi pa objavio fotke s plaže

Nakon što su svi brujali o tome da je bivši 'Gospodin Savršeni' ulovljen u centru Splita s atraktivnom plavušom, markantni Splićanin odlučio je sam skinuti ovu temu s dnevnog reda

RTL.hr
09.07.2026 11:00

Šime Elez je na društvenim mrežama otkrio kako je navodno držanje za ruke i romantična šetnja Rivom zapravo bila samo - dobra gluma i odličan marketinški trik.

Sve je bila samo gluma za potrebe kampanje

Šime je na svom Instagramuobjavio fotografiju i javno se zahvalio medijima i čitateljima na besplatnoj reklami, otkrivši pozadinu cijele priče.

"Uslikani smo na samo jednoj lokaciji, u ostatku grada nas nitko nije vidia? Statično se držimo za ruke dok čekamo snimateljevo 'krenite'. (scenarij) Video izlazi večeras, pa bacite oko. Izgleda da ipak nije ljubav u pitanju. Sorry. Hvala čitateljima na pažnji i svim portalima na besplatnom boostanju kampanje", poručio je Šime i otkrio da je zapravo riječ o promociji nakita za jednu poznatu zlatarnicu.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Single i spreman za morske radosti: 'Raj može čekati'

Nakon što je uspješno raščistio ljubavni status i potvrdio da je i dalje slobodan, Šime se odmah vratio onome u čemu najbolje uživa – pravom ljetnom odmoru.

Na svom je Instagram profilu podijelio novi ljetni dump na kojem opušteno žmiri na stijenama tik uz more u laganoj bijeloj košulji, skrivajući se rukom od jakog sunca.

"Heaven can wait" (Raj može čekati), kratko je napisao Šime u opisu nove fotografije.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Iako su mnogi vjerovali da je splitski šarmer ponovno zauzet nakon prekida s Majom Šuput, Šime je dokazao da mu soliranje itekako godi. Trenutačno mu nova cura uopće nije na pameti, već je maksimalno fokusiran na more, sunce i uživanje na jadranskoj obali!

šime elez gospodin savršeni
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