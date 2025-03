Iako nisu zajedno, Vanji je posljednja ceremonija izmamila osmijeh na lice: 'Okice mi sjaje'

''Okice mi sjaje, ljudi moji'', komentirala je. ''Nisam spremila govor je sam prije toga mislila da me neće odabrati'', objasnila je Vanja. ''Ja i dalje kad se ljubim s njim, malo mi je - uh'', komentirala je i priznala da je bila malo pogubljena. ''Nisam spremila taj govor, ali sve u svemu, lijepo, lijepo. Prije no što se to dogodilo sam imala osjećaj da sam ja ta. Tako da osjećaj vas nikad ne vara.'', priznala je Vanja.

Podsjetimo, Vanja je nedavno na društvenim mrežama otkrila kako je njihov odnos okončan. "Pobjednica sam i to ću zauvijek biti – ne zbog Gospodina Savršenog', već zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikada nije ovisila od nekoga drugog, već od mene same. Istina uvijek nađe svoj put, i sada kada je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me je u showu 'izabrala' je samo dio prošlosti, netko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo – najviše obraz. To nije moj teret, već njegov. Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena", napisala je Vanja.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo. Ne propustite novi ljubavni format na platformi Voyo - sociološki eksperiment 'Brak na prvu'.