Iako se sa Šimom nije desio onaj presudni 'klik', ova atraktivna Dubrovčanka iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Splitu

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Bivša kandidatkinja RTL-ova realityja i magistra ekonomije, Valentina Violić, još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih sudionica showa 'Gospodin Savršeni'. Iako pred kamerama njezino srce nije osvojio Šime, Valentina je svoju sreću i bazu pronašla pod splitskim suncem, a novom je objavom na društvenim mrežama ponovno podignula temperaturu.

icon-expand Valentina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Splitska panorama i 'wild' modno izdanje

U svojoj najnovijoj objavi, Valentina pozira na kamenim stubama s predivnim pogledom na splitsku luku i more, dok se u pozadini ocrtavaju prepoznatljive vizure grada i planinski masivi pod ljetnim nebom. Za ovu je prigodu odabrala iznimno hrabar modni odabir koji savršeno naglašava njezinu besprijekornu figuru.Riječ je o uskoj midi haljini upečatljivog leopard uzorka s tankim naramenicama, koja zahvaljujući dubokom izrezu na nozi daje dodatnu dozu seksepila i profinjenosti. Cijeli je styling upotpunila svjetlucavom zlatnom torbicom i elegantnim sandalama s visokom potpeticom u istoj nijansi. Svoju dugu kosu stilizirala je u visoki, valoviti polurep koji je dodatno istaknuo njezino nasmijano lice i prepoznatljive crte lica.

icon-expand Valentina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dubrovnik u srcu, Split kao nova adresa