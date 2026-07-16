Iako se sa Šimom nije desio onaj presudni 'klik', ova atraktivna Dubrovčanka iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Splitu

Bivša kandidatkinja RTL-ova realityja i magistra ekonomije, Valentina Violić, još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih sudionica showa 'Gospodin Savršeni'. Iako pred kamerama njezino srce nije osvojio Šime, Valentina je svoju sreću i bazu pronašla pod splitskim suncem, a novom je objavom na društvenim mrežama ponovno podignula temperaturu.
Splitska panorama i 'wild' modno izdanje
U svojoj najnovijoj objavi, Valentina pozira na kamenim stubama s predivnim pogledom na splitsku luku i more, dok se u pozadini ocrtavaju prepoznatljive vizure grada i planinski masivi pod ljetnim nebom. Za ovu je prigodu odabrala iznimno hrabar modni odabir koji savršeno naglašava njezinu besprijekornu figuru.Riječ je o uskoj midi haljini upečatljivog leopard uzorka s tankim naramenicama, koja zahvaljujući dubokom izrezu na nozi daje dodatnu dozu seksepila i profinjenosti. Cijeli je styling upotpunila svjetlucavom zlatnom torbicom i elegantnim sandalama s visokom potpeticom u istoj nijansi. Svoju dugu kosu stilizirala je u visoki, valoviti polurep koji je dodatno istaknuo njezino nasmijano lice i prepoznatljive crte lica.
Dubrovnik u srcu, Split kao nova adresa
Iako je rodom iz Dubrovnika, ova mlada poduzetnica svoj je život i poslovne planove nastavila graditi pod Marjanom. Gledatelji je pamte po njezinu čvrstom stavu i dostojanstvenom ponašanju u vili, gdje se uvijek držala podalje od klanova i nepotrebnih intriga. Iako u showu nije pronašla srodnu dušu, njezina karizma i izgled, zbog kojeg su je mediji i gledatelji često uspoređivali s holivudskom glumicom Evom Mendes, osigurali su joj veliku bazu obožavatelja koji vjerno prate svaki njezin korak nakon izlaska iz projekta.