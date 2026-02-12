Iana iz 'Gospodina Savršenog' sada je crnka: Promijenila imidž

Nova sezona popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojna iznenađenja, a najveće je svakako odluka da se za srca djevojaka bore čak dvojica neženja, rukometaš Karlo Godec i model Petar. U žestokoj konkurenciji djevojaka koje su stigle u raskošnu vilu na Kreti, jedna je od kandidatkinja već prve večeri privukla pažnju, i to zbog drame na ceremoniji ruža. Riječ je o Iani (21) iz Velike Gorice, koja je svoj put u showu započela na rubu ispadanja.
Sebe opisuje kao toplu i empatičnu osobu, no istovremeno i kao nekoga tko ima jasno postavljene granice i ne tolerira toksičnu energiju. Smatra da je rano naučila kako život nije uvijek pravedan, na što je utjecao i razvod njezinih roditelja, zbog čega je, kako kaže, odlučila da neće pokušavati "popravljati" ljude, već tražiti one koji su spremni graditi zdrav odnos.
U show nije došla zbog drame, već zbog ljubavi
Za razliku od mnogih kandidatkinja koje u reality showu vide priliku za popularnost, Iana tvrdi kako se prijavila isključivo s jednim ciljem, a to je pronalazak ljubavi. Naglašava da je ne zanimaju spletke, prazne priče i svađe koje su gotovo neizbježan dio života u vili. Traži muškarca koji će biti njezin oslonac, razumjeti njezine ambicije i dati joj vjetar u leđa za ostvarenje snova. A njezini snovi su veliki. U budućnosti se vidi kao supruga i majka troje djece, uspješna vlasnica vlastitog beauty salona te kao svjetska putnica.
Napetost od prve večeri
Borba za pažnju u vili počela je od samog početka, a napetost među djevojkama raste čim se pojave Karlo i Petar. Iana je tu napetost osjetila na vlastitoj koži već na prvoj ceremoniji ruža. Dok su djevojke jedna po jedna dobivale svoj cvijet kao potvrdu ostanka, njezina je sudbina bila neizvjesna do samog kraja. U trenutku kada je ostala samo jedna ruža, rukometaš Karlo Godec izgovorio je upravo njezino ime i pružio joj priliku za nastavak natjecanja, ali i za početak njihove ljubavne priče.
Ovim dramatičnim početkom Iana je osigurala svoje mjesto u showu, no pravo pitanje tek slijedi. Hoće li njezina smirena priroda i jasna želja za iskrenim odnosom uspjeti preživjeti u okruženju punom rivalstva i ljubomore koje nosi borba za titulu one prave? Gledatelji će s nestrpljenjem pratiti hoće li njezina potraga za ljubavlju uroditi plodom u novoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.