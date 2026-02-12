Iana iz 'Gospodina Savršenog' sada je crnka: Promijenila imidž

Nova sezona popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojna iznenađenja, a najveće je svakako odluka da se za srca djevojaka bore čak dvojica neženja, rukometaš Karlo Godec i model Petar. U žestokoj konkurenciji djevojaka koje su stigle u raskošnu vilu na Kreti, jedna je od kandidatkinja već prve večeri privukla pažnju, i to zbog drame na ceremoniji ruža. Riječ je o Iani (21) iz Velike Gorice, koja je svoj put u showu započela na rubu ispadanja.

Sebe opisuje kao toplu i empatičnu osobu, no istovremeno i kao nekoga tko ima jasno postavljene granice i ne tolerira toksičnu energiju. Smatra da je rano naučila kako život nije uvijek pravedan, na što je utjecao i razvod njezinih roditelja, zbog čega je, kako kaže, odlučila da neće pokušavati "popravljati" ljude, već tražiti one koji su spremni graditi zdrav odnos.