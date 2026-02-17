Iana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Mislim da smo Karlo i ja slični po pitanju obitelji koju zamišljamo'

Pedaline na jezeru, piknik i razgovori o budućnosti – za Ianu je grupni spoj s Karlom imao puno dublje značenje nego što se na prvi pogled činilo

U razgovoru za RTL.hr Iana otkriva zašto ju je taj izlazak podsjetio na djetinjstvo, koliko joj je važna obitelj te je li s Karlom osjetila istu viziju budućnosti. Progovorila je i o komentarima ostalih djevojaka, simpatijama koje su se brzo razvile te zašto je neke detalje odlučila zadržati samo za sebe.

Karlo vas je na grupni spoj odveo na pedaline na jezeru. Je li te to razočaralo ili ti je zapravo bilo simpatično iznenađenje?

Karlo me simpatično iznenadio pozivom na pedaline. Za mene je to povratak u djetinjstvo te me podsjeća na izlete koje sam imala sa svojim roditeljima.

Piknik je otvorio i neke dublje teme. Je li ti bilo teško tako brzo se otvoriti pred Karlom?

Na pikniku smo otvorili dublje teme o kojima sam lako razgovarala. Smatram da je to dio mene i da je potrebno da on zna i malo ozbiljnije o meni.

Jesi li imala osjećaj da te on zaista sluša i razumije?

Imala sam osjećaj da me ne razumije u potpunosti, mislim da neke stvari moram još dublje obrazložiti.

Rekla si da želiš djecu dok si još mlada i da bi voljela imati veliku obitelj. Otkud ta snažna želja?

Snažna želja za ostvarivanjem obitelji je tu od malih nogu, a intenzivnije od kada se moja obitelj razdvojila.

Spomenula si da ti nedostaje taj obiteljski osjećaj. Koliko ti je važno da partner dijeli iste vrijednosti?

Jako mi je važno da osoba s kojom ću provesti život bude spremna za obitelj, mislim da sve što radim sada, radim za svoju djecu i obitelj, već sada pripremam se za to.

Jesi li kroz razgovor na spoju osjetila da ste ti i Karlo po tim pitanjima na sličnoj valnoj duljini?

Mislim da smo Karlo i ja slični po pitanju obitelji koju zamišljamo.

Djevojke su primijetile da si se vratila sa spoja posebno sretna. Što ti je točno donijelo taj osmijeh?

Kada sam se vratila sa spoja, bila sam sretna zbog vremena kojeg smo proveli skupa.

Je li te iznenadilo koliko si brzo razvila simpatije prema Karlu?

Nije me iznenadilo što sam brzo razvila simpatije prema Karlu, osvajalo me to što se opisivao baš kako zamišljam idealnog partnera.

Neke djevojke su komentirale da si se možda prerano zanijela. Kako ti gledaš na te komentare?

Djevojke su komentirale da sam se zanijela, no smatram da smo se sve zanijele i da smo sve tražile njegov pogled i pažnju. Mislim da to nije ništa loše.

Zašto si odlučila neke detalje sa spoja zadržati za sebe?

Odlučila sam neke detalje sa spoja zadržati za sebe, jer nismo mi najbolje prijateljice da bih dijelila svoje osjećaje i teme o kojima smo razgovarali.

Jesi li osjećala da se zaljubljuješ u Karla?

Osjećala sam simpatije i fokus mi je bio na njega, ipak je to show gdje se pronalazi ljubav, a ne najbolja prijateljica.

Koja te Karlova osobina najviše privukla?

Kod Karla me privuklo to što je spomenuo filmsku ljubav. Smatram da tu tražimo isto, i rijetko je tko to rekao na prvom spoju, zato me to i očaralo.

