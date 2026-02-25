Iana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Nakon showa sam donijela neke malo teže odluke'

Iana je napustila show 'Gospodin Savršeni', a za RTL.hr je otkrila svoje dojmove

Iana je s osmijehom na licu napustila showa 'Gospodin Savršeni'. Karlo ju je izbacio iako mu je jasno dala do znanja da joj se sviđa, no to je nije obeshrabrilo. Za RTL.hr je otkrila svoje dojmove o showu.

Kako si se osjećala u trenutku kada ti je Karlo rekao da među vama nije osjetio "klik"?

Kada sam doznala da Karlo nije među nama osjetio "klik", osjećala sam se pomalo izgubljeno. No kao i uvijek u životu, nastavila sam dalje dignute glave.

Tijekom showa činilo se da si se jako povezala s Karlom. Je li te njegova odluka iznenadila, ili si ipak naslućivala da među vama nešto nedostaje?

Naslućivala sam da bi me Karlo mogao izbaciti, jer sam osjetila veću povezanost između njega i drugih cura. Mislim da nisam toliko povučena uživo, te da je teško biti opušten pred kamerama.

icon-expand Iana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ti si mu pri odlasku uručila pismo koje si napisala još prvog dana. Možeš li nam otkriti što si mu poručila u tom pismu?

Moje pismo nije velika tajna, u njemu je ključ života. Opis onoga što općenito želim u životu, i crtež. Unutra je sve šareno.

Nakon što si čula njegov odgovor, je li te razočarao ili ti je više bilo žao što se niste bolje upoznali?

Osoba sam koja vjeruje da je sve s razlogom, čak i kad nije baš po mom. Nije mi bilo žao, jer kao i puzzle tražim ono što me upotpunjuje, baš kao i njega. Mislim da je bitnije da svako nađe svoju kompatibilnu polovicu.

Kako gledaš na cijeli svoj put u showu? Je li ti to iskustvo pomoglo u razumijevanju svojih osjećaja i veza?

Moje putovanje u Gospodinu Savršenom je bilo potrebno, i nije mi žao. Shvatila sam da sam jaka, i da mogu podnijeti puno stvari. Da me nije sram onoga što jesam i moga života.

icon-expand Iana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Otvorila si se u showu oko svoje obiteljske priče, je li se po tom pitanju nešto promijenilo nakon showa?

Nakon showa uvidjela sam neke interese, koji nisu iskreni. Što me malo uzdrmalo, ali sam donijela neke možda malo teže odluke.

Što misliš, koja je djevojka najbolja za Karla?

Ne znam koja je djevojka najbolja za njega, jer smatram da ga nisam upoznala dovoljno. Meni su najsimpatičnije iz moga tima Lara, Helena i Kaja. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

