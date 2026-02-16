Iana iznervirala djevojke nakon spoja s Karlom: 'Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet'

Anastasia je odmah primijetila promjenu na Iani koja se presretna vratila sa spoja. "Moje razmišljanje o njoj se malo promijenilo jer je cura, nakon što se vratila sa spoja, potpuno promijenila svoj stav. Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet, a ne grupni spoj. Ona se sa spoja vratila zaljubljena, a prerano je za to. Ne znam je li joj pametno da tako razmišlja", izjavila je.

Kada su je Kaja i Iva upitale što je novo saznala o Karlu, ona je odbila odgovoriti i poručila da će te informacije zadržati za sebe. "Ona me jako iznervirala u ovoj situaciji. Mislim da je to neka njezina taktika", komentirala je Iva.

