Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Iana iznervirala djevojke nakon spoja s Karlom: 'Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet'

Nakon grupnog spoja, Karlo je odlučio spoj nastaviti s Antonelom, a Iana i Helena su se vratile u vilu

RTL.hr
16.02.2026 23:00

Anastasia je odmah primijetila promjenu na Iani koja se presretna vratila sa spoja. "Moje razmišljanje o njoj se malo promijenilo jer je cura, nakon što se vratila sa spoja, potpuno promijenila svoj stav. Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet, a ne grupni spoj. Ona se sa spoja vratila zaljubljena, a prerano je za to. Ne znam je li joj pametno da tako razmišlja", izjavila je.

Kada su je Kaja i Iva upitale što je novo saznala o Karlu, ona je odbila odgovoriti i poručila da će te informacije zadržati za sebe. "Ona me jako iznervirala u ovoj situaciji. Mislim da je to neka njezina taktika", komentirala je Iva.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ianom

iana gospodin savršeni anastasia gospodin savršeni iva gospodin savršeni karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Tko je Antonela iz 'Gospodina Savršenog'? Traži muškarca s kojim će osnovati obitelj

Soraya i Monika postale najbolje frendice u 'Gospodinu Savršenom': 'Pronašle smo jedna drugu'

'Gospodin Savršeni': Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža

Matea iz 'Gospodina Savršenog' o dečku: 'Nisam ga uspjela pronaći vani, zato sam došla u show'

Nove epizode showa 'Gospodin Savršeni' na Voyo: 'Sad me čeka najteži dio'

Nevjerica i suze u 'Gospodinu Savršenom': 'Ovo me slomilo'