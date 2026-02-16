Emisije
Gospodin Savršeni

Iana u suzama Karlu otkrila svoje želje: 'Želim djecu do 25. godine, fali mi obiteljski život'

Nakon iščekivanja novog druženja s neženjom Karlom, djevojke su se nadale avanturi koja će im omogućiti da ga bolje upoznaju i istraže ljepote otoka. No, umjesto romantične šetnje gradom ili istraživanja skrivenih uvala, dočekao ih je poziv na grupni spoj na jezeru, uz vožnju pedalinama

RTL.hr
16.02.2026 22:00

Nakon zabavne aktivnosti, Karlo s Helenom, Ianom i Antonelom sjeo na piknik. Na pikniku su razgovarali o brojnim intimnim temama, a neke od njih su djeca.

Iana je Karlu otkrila svoje najintimnije želje. "Htjela bih djecu do 25. godine dok sam mlada i dok još imam snage. Htjela bih imati puno djece", priznaje.

Iana, Gospodin Savršeni
Iana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Otvorila se i podijelila tužnu priču o svom životu: "Fali mi to malo. Fali mi da mogu s nekim provoditi lijepe dane. Moji roditelji su rastavljeni. Fali mi da s nekim provodim Božić, da na Uskrs s nekim idem na izlete. Mislim da trenutno ne živim obiteljski život i to je nešto što mi fali i to jedino mogu vratiti svojom djecom."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ianom

