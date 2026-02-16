Iana u suzama Karlu otkrila svoje želje: 'Želim djecu do 25. godine, fali mi obiteljski život'

Nakon zabavne aktivnosti, Karlo s Helenom, Ianom i Antonelom sjeo na piknik. Na pikniku su razgovarali o brojnim intimnim temama, a neke od njih su djeca.
Iana je Karlu otkrila svoje najintimnije želje. "Htjela bih djecu do 25. godine dok sam mlada i dok još imam snage. Htjela bih imati puno djece", priznaje.
Otvorila se i podijelila tužnu priču o svom životu: "Fali mi to malo. Fali mi da mogu s nekim provoditi lijepe dane. Moji roditelji su rastavljeni. Fali mi da s nekim provodim Božić, da na Uskrs s nekim idem na izlete. Mislim da trenutno ne živim obiteljski život i to je nešto što mi fali i to jedino mogu vratiti svojom djecom."
