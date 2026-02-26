Emisije
Gospodin Savršeni

Intenzivan flert na cocktail-partyju! Petar ne skida pogled s jedne djevojke: 'Tvoj pogled mi govori da sam ti se svidio'

Na cocktail-partyju, Petar je odlučio pozvati jednu djevojku na razgovor, što nije prošlo nezapaženo

26.02.2026 13:24

Petar je na cocktail-partyju na razgovor pozvao jednu djevojku razgovor što je izazvalo negodovanje kod nekih djevojaka. "Očekujem od tebe da mi odmah pokažeš ono što jesi", poručila mu je ona. Petar je objasnio: "Mislim da sam ovim što sam te pozvao pokazao da sam bio što direktniji mogu i nadam se da ti se to sviđa."

Razgovor nije ostao samo verbalan. Intenzivan kontakt očima prerastao je u otvoreno pitanje: "Što ti moje oči govore?", upitala je ona, na što je on odgovorio: "Da sam ti se svidio." "Iskreno iznenađena sam i ostala sam bez riječi", kazala je nakon spoja.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Tko će osvojiti njegovo srce, a tko će ostati iznenađen?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

