Intenzivan flert na cocktail-partyju! Petar ne skida pogled s jedne djevojke: 'Tvoj pogled mi govori da sam ti se svidio'

Petar je na cocktail-partyju na razgovor pozvao jednu djevojku razgovor što je izazvalo negodovanje kod nekih djevojaka. "Očekujem od tebe da mi odmah pokažeš ono što jesi", poručila mu je ona. Petar je objasnio: "Mislim da sam ovim što sam te pozvao pokazao da sam bio što direktniji mogu i nadam se da ti se to sviđa."

Razgovor nije ostao samo verbalan. Intenzivan kontakt očima prerastao je u otvoreno pitanje: "Što ti moje oči govore?", upitala je ona, na što je on odgovorio: "Da sam ti se svidio." "Iskreno iznenađena sam i ostala sam bez riječi", kazala je nakon spoja.