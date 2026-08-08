Iskreno sretni u svom malom raju: Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelili kadrove s broda

Kaja je podijelila presladak video u kojem je zabilježila trenutke čistog mira dok su hvatali posljednje zrake sunca na morskoj pučini

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Ljetna idila za Kaju Casar i Karla Godeca u potpunosti je u znaku opuštanja, mora i maza sa svojim četveronožnim ljubimcem. Omiljeni par iz showa "Gospodin Savršeni" ponovno je raznježio svoje pratitelje najnovijom objavom s broda koja odiše čistom toplinom i obiteljskom harmonijom.

Pas Mile točno u središtu pažnje

U prekrasnom, toplom "zlatnom satu", Kaja i Karlo opustili su se ležeći na palubi broda, no zvijezda ovog kadra definitivno je bio psić Mile. Preslatki ljubimac smjestio se točno u sredinu – između Kaje i Karla – upijajući pažnju i toplinu svojih vlasnika.

icon-expand Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

U jednom trenutku Kaja je uživala sa zatvorenim očima hvatajući preplanulu boju u atraktivnom bikiniju sa životinjskim uzorkom, dok je Karlo s osmijehom pozirao i pazio na njihovog dlakavog suputnika.

icon-expand Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prizori koji su rastopili pratitelje