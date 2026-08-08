Iskreno sretni u svom malom raju: Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelili kadrove s broda

Ljetna idila za Kaju Casar i Karla Godeca u potpunosti je u znaku opuštanja, mora i maza sa svojim četveronožnim ljubimcem. Omiljeni par iz showa "Gospodin Savršeni" ponovno je raznježio svoje pratitelje najnovijom objavom s broda koja odiše čistom toplinom i obiteljskom harmonijom.
Pas Mile točno u središtu pažnje
U prekrasnom, toplom "zlatnom satu", Kaja i Karlo opustili su se ležeći na palubi broda, no zvijezda ovog kadra definitivno je bio psić Mile. Preslatki ljubimac smjestio se točno u sredinu – između Kaje i Karla – upijajući pažnju i toplinu svojih vlasnika.
U jednom trenutku Kaja je uživala sa zatvorenim očima hvatajući preplanulu boju u atraktivnom bikiniju sa životinjskim uzorkom, dok je Karlo s osmijehom pozirao i pazio na njihovog dlakavog suputnika.
Prizori koji su rastopili pratitelje
Posebno je sladak kadar snimljen iz gornjeg kuta na kojem svo troje leže glava uz glavu, sa širokim osmijesima koji govore koliko uživaju u zajedničkim trenucima. Uz crvena srca koja su krasila objavu, Kaja je još jednom pokazala da su za sreću zaista potrebne samo jednostavne stvari: dobro društvo, mirno more i puno ljubavi.