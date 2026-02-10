Ispala iz 'Gospodina Savršenog', a sada živi u Dubaiju: Rubina okrenula novu stranicu

Unatoč kratkom zadržavanju u showu 'Gospodin Savršeni', Rubina je ostala vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli humoristične klipove iz emisije, ali i sadržaj iz privatnog života. Već na prvom brzom spoju s Karlom osvojila je ružu, a s njom i samopouzdanje, otvoreno istaknuvši kako smatra da se nijedna djevojka ne ističe poput nje, što je kasnije ponovila i na prvom cocktail partyju.

Popularnost joj je u međuvremenu značajno porasla pa na Instagramu danas broji više od 10 tisuća pratitelja. Sa svojom publikom redovito dijeli svakodnevne trenutke, ali i savjete o fitnessu, s obzirom na to da je Rubina fitness instruktorica i vodi privatne treninge.