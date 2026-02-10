Ispala iz 'Gospodina Savršenog', a sada živi u Dubaiju: Rubina okrenula novu stranicu

Unatoč kratkom zadržavanju u showu 'Gospodin Savršeni', Rubina je ostala vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli humoristične klipove iz emisije, ali i sadržaj iz privatnog života. Već na prvom brzom spoju s Karlom osvojila je ružu, a s njom i samopouzdanje, otvoreno istaknuvši kako smatra da se nijedna djevojka ne ističe poput nje, što je kasnije ponovila i na prvom cocktail partyju.
Popularnost joj je u međuvremenu značajno porasla pa na Instagramu danas broji više od 10 tisuća pratitelja. Sa svojom publikom redovito dijeli svakodnevne trenutke, ali i savjete o fitnessu, s obzirom na to da je Rubina fitness instruktorica i vodi privatne treninge.
Nedavno je objavila fotografiju, snimajući se u ogledalu te otkrila da se nalazi u Dubaiju. Ipak, čini se da nije riječ tek o kratkom putovanju nakon sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom'. U opisu svog Instagram profila Rubina je navela "Dubai" uz emotikon kuće, čime je dala naslutiti da je upravo ta destinacija postala njezin novi dom.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.