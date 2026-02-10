Iva dobila ružu, a Karlo priznao što ga je kod nje odmah privuklo: 'Nekad me zaista ostavi bez riječi'

Nakon iskrenog razgovora nasamo i trenutaka u kojima je kemija bila neupitna, Karlo je jasno dao do znanja da ga je Ivina energija posebno osvojila

Iako je svaka ruža važna, ona koju je Karlo odlučio dati Ivi izazvala je posebnu pažnju, ne samo zbog samog čina, već i zbog intenzivnog razgovora koji mu je prethodio i koji je jasno pokazao da se između njih dvoje rađa nešto posebno.

Razgovor koji je sve promijenio

Prije nego što je donio konačnu odluku, 'Gospodin Savršeni' Karlo je iskoristio priliku za razgovor nasamo s nekoliko djevojaka, no trenutak proveden s Ivom istaknuo se po posebnoj energiji. Daleko od očiju ostalih natjecateljica, Karlo nije skrivao koliko je impresioniran njezinom pojavom i osobnošću. Njihov je razgovor bio ispunjen smijehom, ali i dubljim temama, a Iva je svojom inteligencijom i koketnim šarmom uspjela u potpunosti zaokupiti Karlovu pažnju. "Sve pršti, imaš tu energiju," priznao je Karlo, vidno očaran. "Iva je dosta koketna i inteligentna, i ponekad me zaista ostavi bez riječi." Njegove riječi nisu bile samo puka kurtoazija; izraz njegova lica i način na koji ju je promatrao odavali su iskrenu fascinaciju. Bilo je očito da ju ne vidi samo kao još jednu kandidatkinju, već kao nekoga tko ga istinski intrigira i izaziva, što je u ovakvom showu ključan korak prema razvijanju dubljih osjećaja.

icon-expand Iva, Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Trijumfalni povratak među djevojke

Nakon što je Karlo prozvao njezino ime i pružio joj ružu, Ivino je lice ozario širok osmijeh. Primila je cvijet kao potvrdu njihove posebne veze i samouvjereno se vratila ostalim djevojkama koje su s nestrpljenjem iščekivale ishod. Njezin povratak nije prošao nezapaženo. S ružom u ruci i sjajem u očima, Iva je kroz šalu dala do znanja koliko je sretna i sigurna u sebe. "Mislim da sam, poslije Karla i Petra, ja najpopularnija ličnost ovdje," dobacila je uz smijeh, što je izazvalo različite reakcije među ostalim natjecateljicama. Dok su joj neke čestitale, u zraku se mogla osjetiti i doza ljubomore, jer je svima postalo jasno da je Iva upravo postala jedna od glavnih favoritkinja za Karlovo srce. Ovaj potez zasigurno će promijeniti dinamiku u vili. Ivina ruža nije samo simbol ostanka, već i jasna poruka ostalim djevojkama da je konkurencija postala žešća. Hoće li ova novonastala bliskost između Karla i Ive potrajati ili je tek početak novih drama, pokazat će naredne epizode koje gledatelji s nestrpljenjem iščekuju. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

