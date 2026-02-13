Iva iz 'Gospodina Savršenog' iskreno za RTL.hr: 'Moj snažan karakter je uzdrmao nesigurnosti kod mnogih'

Iva je jedna od kandidatkinja koja se u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' vrlo brzo istaknula

icon-close

Od prvog ulaska u vilu 'Gospodina Savršenog', Iva je jasno dala do znanja da neće šutjeti, da neće pristajati na kompromise i da će, ako treba, uzdrmati cijelu atmosferu. Njezin odnos s Karlom od samog je početka bio intenzivan i pun kemije. U razgovoru za RTL.hr bez zadrške je progovorila o prvom dojmu o Karlu, solo spoju koji je podigao temperaturu, ruži koju je očekivala, ali i napetostima u vili.

Kakav ti je bio prvi dojam o Karlu?

Kad sam prvi put vidjela Karla, pomislila sam: "OMG kako dobar frajer!" Šalu na stranu, zaista lijep dečko, zgodan i privlačan, međutim, uvijek stoji sumnja da nije neki švaler ili momak koji želi avanture jer ja to nikako ne želim.

icon-expand Karlo i Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li očekivala da ćeš biti izabrana za prvi solo spoj s Karlom?

Budući da smo zaista kliknuli na prvu, očekivala sam da ću dobiti solo dejt, možda ne tako brzo, ali izgleda da sam toliko dobro utjecala na njega da je on požurio.

Kako se osjećala dok si bila na spoju s njim, jesi li osjećala snažnu kemiju između vas dvoje?

Mislim da samo lud čovjek nije osjetio tu energiju i kemiju koju smo mi imali na solo dejtu. U jednom sam trenutku pomislila kako ćemo se čak i poljubiti, ali opet s druge strane, mislim da je možda prerano za to.

icon-expand Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li očekivala da će ti Karlo dati ružu na kraju spoja?

Koliko nam je bilo dobro, ja sam i zaboravila na tu ružu, ali sam je na kraju zasluženo dobila i mogu slobodno reći da sam je i očekivala.

Što ti je bilo najteže kada si tek ušla u show? Je li bilo nečega što te iznenadilo?

Moj je ulazak u vilu ostavio zaista snažan dojam na sve, međutim, ja sam, kao i svatko, imala borbe u sebi zbog djevojaka s kojima trebam živjeti. Neke su me shvatile odmah, dok su druge odlučile voditi rat sa mnom - i, naravno, tko god to želi, to će i dobiti. Ništa mi ne pada teško kad znam da sam ispravna.

icon-expand Iva, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kako si se nosila s konkurencijom među djevojkama?

Konkurencija se rodila na samom početku, i to su uglavnom pojedine vidjele u meni, moj snažan karakter je uzdrmao nesigurnosti kod mnogih i drago mi je jer da ih nisam uzdrmala - vjerojatno bi nam svima bilo jako dosadno dok gledamo, veliko hvala meni koja sam podigla sve na noge. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ivom