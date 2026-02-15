Iva iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila je li se zaljubila u Karla: 'Uvijek stoji sumnja'

icon-close

U petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' Iva je djevojka o kojoj svi pričaju. Od samog je početka jasno dala do znanja da je došla s jednim ciljem – osvojiti srce jednog od neženja, a njezina direktnost i posesivnost već su uzburkale duhove u vili na Kreti. Opisavši samu sebe kao vrlo ljubomornu osobu, Iva se ne boji boriti za ono što želi, što je vrlo brzo i pokazala.

Romantika i tenzije već od prvog dana

Iva je bila prva djevojka koju je Karlo Godec, jedan od dvojice "Savršenih", pozvao na spoj nasamo. Romantični trenuci obilježili su njihov susret, a Karlo nije krio da ga je njezina energija ostavila bez teksta. Kemija je bila očita, a sama Iva je prije spoja najavila da joj je cilj "prvi poljubac sezone". Iako se poljubac nije dogodio pred kamerama, napetost i iščekivanje ostali su u zraku, a sigurna ruža koju joj je Karlo dao potvrdila je njezin status jedne od favoritkinja i osigurala joj nastavak natjecanja u popularnom showu.

icon-expand Karlo i Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Njuškalo" i dizanje prašine

Međutim, idila nije dugo trajala. Njezino detaljno prepričavanje spoja drugim djevojkama izazvalo je lavinu komentara i podijeljena mišljenja. Dok su je neke kandidatkinje optuživale da namjerno "diže prašinu" kako bi izazvala ljubomoru, druge su se jednostavno povukle. Iva nije štedjela riječi za konkurenciju, pa je tako Jelenu G. prozvala "njuškalom" bez vlastitog stava, a za energiju jedne od djevojaka nakon spoja prokomentirala je da izgleda "kao da je došla sa sprovoda". Svoju posesivnu stranu pokazala je i na jednom od koktel partyja, kada je otvoreno negodovala što joj Karlo ne posvećuje svu svoju pažnju. Njegove pokušaje da razgovara s drugim djevojkama nazvala je "istom forom" kojom samo "upali vatru i ode". Takvo ponašanje iznenadilo je i ostale kandidatkinje, a Lara je primijetila da Iva "nije svoja" zbog ljubomore.

icon-expand Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL