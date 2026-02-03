Iva oštro oplela po Anastasiji: 'Ako Karlo ne vidi njeno pravo lice, onda je stvarno lud'

Iako je romantična potraga u 'Gospodinu Savršenom' tek započela, prve pukotine u odnosima natjecateljica postale su i više nego očite. Početno zajedništvo i podrška brzo su ustuknuli pred ljubomorom, natjecateljskim duhom i otvorenim sukobima, pretvarajući vilu u pravo poprište borbe za naklonost, ali i opstanak.

U zraku se počela osjećati napetost, a s njom su došle i prve sumnje u iskrenost pojedinih djevojaka. Posebno se na meti kritika našla Anastasia , čije samouvjereno ponašanje i navodna obećanja koja je dobila od Karla izazivaju nepovjerenje.

"Ja mislim da Anastasia igra neku igricu. Mislim da joj uopće nije do Karla, nego do pobjede i neke titule", komentirala je Nuša, izražavajući sumnju koju dijele i druge djevojke. Optužbe za manipulaciju i glumu postale su glavna tema razgovora u kutovima vile. "Ako on stvarno ne procijeni i ne vidi njeno pravo lice, on je onda lud", oštro je zaključila Iva.

