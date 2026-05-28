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Gospodin Savršeni

Iva Runjanin, pobjednica prvog 'Gospodina Savršenog', otkriva sretne vijesti: 'Trudna sam'

Pobjednica prve sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', Iva Runjanin nedavno se udala, a sada otkriva još sretnih vijesti

RTL.hr
28.05.2026 09:06

Pobjednica prve sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', Iva Runjanin, uplovila je u bračnu luku, a sada otkriva i da je trudna.

Iva Runjanin, Gospodin Savršeni
Iva Runjanin, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Nakon sudjelovanja u showu, Iva se povukla iz javnosti te se posvetila privatnom životu. "Mislim da sam danas puno mirnija, zrelija i više fokusirana na privatni i poslovni život nego tada. Nakon showa sve se događalo dosta intenzivno i brzo, a s vremenom naučiš koliko su ti važni mir, stabilnost i ljudi kojima vjeruješ", rekla je Iva za 24sata.

Goran Jurenec i Iva Runjanin
Goran Jurenec i Iva Runjanin FOTO: RTL

Iva je otkrila i kako je upoznala svog supruga. "Supruga sam upoznala kroz posao, a naš odnos je dugo bio prijateljskog i poslovnog karaktera. Mislim da nam je upravo to pomoglo da izgradimo stabilan i harmoničan odnos jer smo se prvo dobro upoznali kao ljudi. S vremenom jednostavno osjetiš kad uz nekoga imaš mir, podršku i osjećaj doma, a danas se posebno veselimo prinovi koja nam uskoro stiže", istaknula je Iva.

Podsjetimo, Ivu je javnost upoznala u prvoj sezoni 'Gospodin Savršeni', u kojoj je stigla do samoga kraja i osvojila srce Gorana Jureneca. Iako su iz showa izašli kao par, njihova ljubavna priča nije dugo potrajala nakon gašenja kamera i svatko je ubrzo krenuo svojim putem.

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