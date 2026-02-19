Emisije
Gospodin Savršeni

Iva više ne može šutjeti! 'Ako ti se ne sviđa što sam ljubomorna, to sam jednostavno ja'

U vili 'Gospodina Savršenog' tenzije rastu iz dana u dan, a borba za Karlovo srce postaje sve intenzivnija. Dok se neke djevojke oslanjaju na provjerene metode zavođenja, jedna od kandidatkinja odlučila se za potpuno drugačiji, radikalno iskren pristup, vjerujući da je ranjivost i iskrenost njezin najveći adut

RTL.hr
19.02.2026 21:50

U okruženju u kojem se svaka emocija pomno važe, Iva je odlučila igrati otvorenih karata. Smatra da je jedna od rijetkih djevojaka koja je s Karlom bila "stopostotno iskrena", pogotovo kada je riječ o ljubomori. Dok, prema njezinim riječima, druge djevojke skrivaju svoje prave osjećaje, Iva vjeruje da je to pogrešan put.

"Svaka djevojka od nas tamo ima tu dozu ljubomore, samo to ne želi pokazati jer smatra da će možda biti manje interesantna i da neće biti u njegovom fokusu", povjerila se Iva. Ona, međutim, ljubomoru ne vidi kao manu, već kao sastavni dio emocija. Upravo zbog toga, odlučila je biti potpuno transparentna, uvjerena da će Karlo cijeniti njezinu autentičnost.

Iva, Gospodin Savršeni
Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Ja mislim da sam ja iskrena i u stvarima koje ti se možda sviđaju ili možda manje sviđaju. Bitno mi je da sam samo iskrena u tome što govorim i što radim. Sad ako ti se nekad ne sviđa što sam ljubomorna, to sam ja. Trebaš dati istu pažnju svima. Sve se može kad se hoće", dodala je s odlučnošću.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ivom

