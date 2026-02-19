Iva više ne može šutjeti! 'Ako ti se ne sviđa što sam ljubomorna, to sam jednostavno ja'

U okruženju u kojem se svaka emocija pomno važe, Iva je odlučila igrati otvorenih karata. Smatra da je jedna od rijetkih djevojaka koja je s Karlom bila "stopostotno iskrena", pogotovo kada je riječ o ljubomori. Dok, prema njezinim riječima, druge djevojke skrivaju svoje prave osjećaje, Iva vjeruje da je to pogrešan put.

"Svaka djevojka od nas tamo ima tu dozu ljubomore, samo to ne želi pokazati jer smatra da će možda biti manje interesantna i da neće biti u njegovom fokusu", povjerila se Iva. Ona, međutim, ljubomoru ne vidi kao manu, već kao sastavni dio emocija. Upravo zbog toga, odlučila je biti potpuno transparentna, uvjerena da će Karlo cijeniti njezinu autentičnost.