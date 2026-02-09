Iva žestoko prozvala Nušu i Anastasiju: 'One su kao neki psići, Blackie i Blondie'

Jedna od glavnih tema razgovora među djevojkama je ponašanje Ive , za koju mnoge smatraju da nije onakva kakvom se predstavlja. Prema riječima jedne od kandidatkinja, Iva igra igru kako bi se svidjela neženjama, ali i gledateljima. "Iva je definitivno tip osobe koji nosi masku", poručila je Nuša .

Ova percepcija stvorila je jaz među kandidatkinjama, a neke idu toliko daleko da upozoravaju kako bi Ivino osvajanje Karlove simpatije bio loš znak. "Ako mu se sviđa takav tip djevojke, onda nek sa mnom ne radi ništa. To je definitivno 'red flag' ako ga privlače takve cure", oštro je prokomentirala Anastasia, ističući kako Ivin karakter smatra potpunom suprotnošću onome što traži kod muškarca i što sama predstavlja.

Iva je Anastasiju opisala kao svoj fanatika. "Ona je moj fan, fanatik. Anastasia i Nuša su kao neki psići, Blackie i Blondie. To su ti kao oni mali psi, imaš crnog i žutog. E, to su njih dvije", opisala je Iva.

