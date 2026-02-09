Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Iva žestoko prozvala Nušu i Anastasiju: 'One su kao neki psići, Blackie i Blondie'

Dok se prva ceremonija ruža u popularnom showu 'Gospodin Savršeni' približava, atmosfera u vili postaje sve napetija. U središtu rasprava našle su se Iva, Nuša i Anastasia

RTL.hr
09.02.2026 22:30

Jedna od glavnih tema razgovora među djevojkama je ponašanje Ive, za koju mnoge smatraju da nije onakva kakvom se predstavlja. Prema riječima jedne od kandidatkinja, Iva igra igru kako bi se svidjela neženjama, ali i gledateljima. "Iva je definitivno tip osobe koji nosi masku", poručila je Nuša.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ova percepcija stvorila je jaz među kandidatkinjama, a neke idu toliko daleko da upozoravaju kako bi Ivino osvajanje Karlove simpatije bio loš znak. "Ako mu se sviđa takav tip djevojke, onda nek sa mnom ne radi ništa. To je definitivno 'red flag' ako ga privlače takve cure", oštro je prokomentirala Anastasia, ističući kako Ivin karakter smatra potpunom suprotnošću onome što traži kod muškarca i što sama predstavlja.

Iva je Anastasiju opisala kao svoj fanatika. "Ona je moj fan, fanatik. Anastasia i Nuša su kao neki psići, Blackie i Blondie. To su ti kao oni mali psi, imaš crnog i žutog. E, to su njih dvije", opisala je Iva.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ivom

iva gospodin savršeni nuša gospodin savršeni anastasia gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Suze na ceremoniji ruža! Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije djevojke napuštaju vilu: 'Kajat će se kad-tad!'

Ruža razdora: ukrasti spoj ili sačuvati mir u vili?

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' otvorila je dušu i oduševila Karla

Novi tjedan 'Gospodina Savršenog' donosi kaos u vili: 'Ima 255 lica na sebi i ide mi na živce!'

Maja za RTL.hr: 'Očekivala sam da će me Petar odabrati za spoj. Naša konekcija je bila jača i drugačija'

Kandidatkinja nakon spoja podigla tenzije! 'Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet'