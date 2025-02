Ivana Šimac za RTL.hr o ulasku drugog Gospodina Savršenog: 'Time djevojke dobivaju moć'

Kreativna producentica showa 'Gospodin Savršeni' Ivana Šimac za RTL.hr je otkrila je u ovoj četvrtoj sezoni odlučila imati čak dva 'Gospodina Savršena'.

''To više nije novost u tom svijetu, onaj tko prati format zna da već diljem svijeta postoji, to jest da je to neka novost uvedena poslije korone. Nakon više od 20 godina postojanja ovog formata na tržištu, vjerujem da su i društvene norme naredile da taj jedan moment gdje se djevojke bore samo za jednoga muškarca nije baš više držao vodu. I mi kao žene možemo potvrditi da kada daš malo moći u ruke djevojaka priča postaje puno zanimljivija'', rekla je Ivana Šimac.