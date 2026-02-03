Izbačene su! Ove kandidatkinje stigle su na Kretu, a nisu ni kročile u vilu 'Gospodina Savršenog'

icon-close

U prvoj epizodi nove sezone 'Gospodina Savršenog' Petar i Karlo upoznali su po 14 djevojaka, no na raspolaganju su imali tek 12 ruža svaki. To je značilo da su već na samom početku čak četiri djevojke morale napustiti show. Jedan od spojeva koji je privukao pažnju bio je Petrov susret s Narii, koja je odlučila ostaviti dojam već na samom početku. Spoj je otvorila pjesmom, a Petar joj je nakon izvedbe i zapljeskao. "Nisam znao da ću imati koncert ovdje. Svidjelo mi se, lijepo pjevaš", komentirao je Petar.

Narii i Petar, Gospodin Savršeni

Narii je otkrila da dolazi s Barbadosa te da govori španjolski i engleski, a Petar se čak okušao u španjolskom jeziku. Njezina reakcija bila je više nego jasna. "Izgledaš malo kao Latino", našalila se. Ipak, unatoč ugodnom razgovoru, Petar je brzo shvatio da među njima nema romantične povezanosti. "Osjetio sam da tu nema ništa više od prijateljstva. Iskreno, ne osjećam neku povezanost. Bilo mi je jako drago i želim ti sve najbolje", poručio joj je, a Narii je ostala bez ruže. Petar je ružu uskratio i Mariji, s kojom je bio na romantičnom spoju u sumrak na plaži. Iako je ambijent bio idealan, razgovor nije tekao prirodno.

Gospodin Savršeni

"Izgledalo je kao da izvlačimo jedno drugom riječi iz usta", priznao je Petar. S druge strane, ni Karlo nije imao lak zadatak. Prvi spoj koji ga nije oduševio bio je onaj s Marijom. Na pitanje traži li u showu ljubav, Marija je iskreno priznala da joj sudjelovanje prvenstveno znači iskustvo. "Ne znam jesam otvorena za ljubav. Treba mi više vremena da nekoga upoznam za potencijalnu vezu", rekla je, a Karlo je brzo zaključio da između njih nema kemije. "Dobio sam dojam da je baš ne zanimam previše", rekao je te joj nije dao ružu.

Gospodin Savršeni

Napeta situacija dogodila se i na Karlovim posljednjim spojevima večeri. Imao je još samo jednu ružu, a dvije djevojke. Predzadnji spoj bio je s Mateom, kojoj nije dao ružu jer je želio pružiti priliku posljednjoj djevojci – Luciji. Karlo i Lucija razgovarali su o ljubavi prema životinjama, a ona mu je odmah postavila pitanje voli li više mačke ili pse. "To uvijek pitam ljude. Ljubav prema životinjama dosta govori o karakteru osobe", objasnila je.

Gospodin Savršeni