Izdanje za crveni tepih! Maja iz 'Gospodina Savršenog' oduševila glamuroznim izdanjem: 'Bomba'

Maja iz 'Gospodina Savršenog' svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je oduševila pratitelje, pokazavši se u izdanju koje je izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Na fotografiji Maja pozira u večernjem ambijentu pokraj raskošnog bazena, odjevena u dugu, svjetlucavu haljinu sirena kroja. Elegantna kreacija u njezinoj, kako je sama napisala, "omiljenoj boji", istaknula je njezinu figuru, dok je prepoznatljiva crvena kosa dodatno naglasila glamurozan dojam.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare u kojima obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. "Bomba", "Kidalica", "Predivna", samo su neki od epiteta kojima su je pratitelji počastili. Jedan od komentara posebno se istaknuo: "Lijepa i prirodna, ženstvena, duhovita i britkog jezika, što mi je posebno šarmantno i što je osobina po kojoj su oduvijek bile poznate prave Mostarke."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.