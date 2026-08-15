Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Izdvojili smo: Pogledajte najljepšu ljetnu fotogaleriju Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'

Nakon turbulentnog razdoblja i pomirenja s Petrom, pobjednica showa 'Gospodin Savršeni' uživa na Jadranu, a njezina ljetna izdanja na društvenim mrežama privukla su veliku pažnju obožavatelja

RTL.hr
15.08.2026 09:00

Pobjednica pete sezone reality showa 'Gospodin Savršeni', Anastasia Kaleb, ovog je ljeta u potpunosti u fokusu domaće javnosti. Nakon što je otvoreno progovorila o razmiricama, prekidu te novoj šansi koju je dala svojoj vezi s Petrom, lijepa Zadranka odlučila je pobjeći od gradske vreve i napuniti baterije na obali.

Njezine morske objave na Instagramu i TikToku u kratkom su roku skupile tisuće lajkova, a mi smo na jednom mjestu okupili njezina najljepša i najupečatljivija ljetna izdanja.

anastasia gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Hrvatska Eva Mendes pokazala kako se nosi najveći modni klasik: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' u nepogrešivoj ljetnoj kombinaciji

Moglo bi te zanimati

Hrvatska Eva Mendes pokazala kako se nosi najveći modni klasik: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' u nepogrešivoj ljetnoj kombinaciji

Ljubavna idila na našem najsunčanijem otoku: Ana iz 'Gospodina Savršenog' pronašla savršenu uvalu za bijeg s dečkom

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' plijeni pažnju u Splitu: U crvenoj haljini pokazala zavidnu figuru

Romantika i ples na večeri: Pogledajte kako su Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživali u izlasku s društvom

Nekoć pred kamerama, a danas? Pogledajte kako izvan 'Gospodina Savršenog' blistaju Lara i Antonela

Sjećate se Poline iz 'Gospodina Savršenog'? Odvažila se na drastičan potez i iznenadila novim izgledom

Pročitaj na Net.hr
Rakitići otišli iz Hrvatske: Zbog načina na koji su putovali raspisale su se društvene mreže
Sjećate li se Jennifer Lawrence s početka? Njezin nevini imidž i šarm osvajali su milijune
'Nikada ne bih bila s navijačem Dinama': Sjećate se bivše misice? I danas očarava ljepotom
Krvavi tragovi, ubojstvo i bijeg pred kamerama: O. J. Simpson i slučaj koji je zaludio Ameriku
Jesu li ih lijekovi za mršavljenje 'pojeli'? Slavne ljepotice sve vitkijim izdanjima šokiraju
Isidora Trifunović o slučaju u Galeriji: 'Neću naučiti šutjeti samo zato što je šutnja sigurnija'
Imali su brak iz snova, a onda se pojavila Angelina Jolie: I sve se preko noći promijenilo
Oglasio se poznati glumac nakon stravičnog požara: 'Izgleda ok, živi smo i zdravi'
Jedna od onih žena koje odmah zapnu za oko: Brineta u plavom postala prizor večeri
Kakva ljepotica: Soraya pokazala bujni dekolte nakon estetske korekcije grudi