Izdvojili smo: Pogledajte najljepšu ljetnu fotogaleriju Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'

Pobjednica pete sezone reality showa 'Gospodin Savršeni', Anastasia Kaleb, ovog je ljeta u potpunosti u fokusu domaće javnosti. Nakon što je otvoreno progovorila o razmiricama, prekidu te novoj šansi koju je dala svojoj vezi s Petrom, lijepa Zadranka odlučila je pobjeći od gradske vreve i napuniti baterije na obali.

Njezine morske objave na Instagramu i TikToku u kratkom su roku skupile tisuće lajkova, a mi smo na jednom mjestu okupili njezina najljepša i najupečatljivija ljetna izdanja.