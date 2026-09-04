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Gospodin Savršeni

'Izgledaš senzacionalno': Monika iz 'Gospodina Savršenog' na samom kraju ljeta pozirala u izazovnom bikiniju

Sam kraj ljeta iskoristila je za odmor na dojmljivoj lokaciji i objavu izazovnih fotografija koje su u kratkom roku prikupile gomilu lajkova i reakcija

RTL.hr
04.09.2026 15:15

Monika, atraktivna finalistica posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni' koja se do samog kraja borila za srce Petra Rašića, ponovno privlači sve poglede na društvenim mrežama. 

Pustinjska estetika i besprijekorna linija

Pozirajući na zlatnim, pješčanim stijenama u minijaturnom žutom bikiniju, Monika je u prvi plan stavila svoju vitku i osunčanu figuru. Sa sunčanim naočalama i raspuštenom kosom, samouvjereno je pozirala u okruženju koje prirodnom dramatičnošću neodoljivo podsjeća na pustinjski planet iz znanstveno-fantastičnog spektakla 'Dune'. Monika se i sama poigrala tom estetikom te je uz fotku kratko napisala: "A girl on Arrakis".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Lavina komplimenata u komentarima

Njezini pratitelji i obožavatelji koji su je vjerno pratili na malim ekranima nisu štedjeli na pohvalama ispod ove atraktivne objave. Među brojnim porukama posebno se istaknuo komentar koji ponajbolje opisuje njezin ljetni izgled: "Wooooow maco izgledaš senzacionalno", dok su se u nastavku nizali brojni komplementi i emotikoni vatre i srca. Monika je još jednom dokazala da zna kako privući pažnju i oduševiti svoje pratitelje.

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Gospodin Savršeni

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