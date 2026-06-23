Iznenadio pratitelje! Gospodin Savršeni podijelio fotografiju i otkrio kako je izgledao prije 18 godina

Gospodin Savršeni Miloš odgovarao je na pitanja pratitelja na Instagramu

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Gospodin Savršeni četvrte sezone, Miloš, aktivan je na društvenim mrežama, gdje je na Instagram Storyju odgovarao na pitanja svojih pratitelja. Među brojnim upitima posebno je izdvojio onaj o svojim počecima u svijetu modelinga. Otkrio je da je njegova manekenska karijera započela 2008. godine, a pratiteljima je pokazao i fotografiju s prvog profesionalnog photoshootinga.

icon-expand Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, Miloš je velikom finalu odabrao Maidu, no njihova ljubav nije uspjela u vanjskom svijetu.

icon-expand Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram