Iznenadio pratitelje! Gospodin Savršeni podijelio fotografiju i otkrio kako je izgledao prije 18 godina

Gospodin Savršeni četvrte sezone, Miloš, aktivan je na društvenim mrežama, gdje je na Instagram Storyju odgovarao na pitanja svojih pratitelja.
Među brojnim upitima posebno je izdvojio onaj o svojim počecima u svijetu modelinga. Otkrio je da je njegova manekenska karijera započela 2008. godine, a pratiteljima je pokazao i fotografiju s prvog profesionalnog photoshootinga.
Inače, Miloš je velikom finalu odabrao Maidu, no njihova ljubav nije uspjela u vanjskom svijetu.
Miloš je je nedavno za RTL.hr otkrio što točno traži u partnerici. "Ja sam sada dosta zreliji. Uvijek sam bio zreo za svoje godine, sada imam 38 i stvarno sam sazreo kao muškarac. Spremniji sam za obiteljski život", poručio je.