Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Iznenadna objava! Laura iz 'Gospodina Savršenog' priznala što priželjkuje: 'Želim bebicu'

Laura iz Gospodina Savršenog' iznenadila pratitelje porukom

RTL.hr
22.09.2025 16:00

Laura iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram Storyju podijelila je obiteljsku fotografiju Justina i Hailey Bieber sa sinom te u opisu poručila: "Želim bebicu."

Laura, Gospodin Savršeni
Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, Laura se uoči ljeta odlučila na nekoliko promjena. Otkrila je kako je nedavno vadila filere iz usana, a bila je i na operaciji nosa. No, kasnije je na društvenim mrežama otkrila kako ipak žali zbog nekih promjena. Otkrila je da joj fale pune usne, a nedavno je na Instagramu otkrila da se ponovno odlučila na filere.

Laura, Gospodin Savršeni
Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Laura je bila jedna od Šiminih favoritkinja u showu, s njom se prvo i poljubio, ali idila nije dugo potrajala.

Izbacio ju je pred kraj jer im je komunikacija bila loša, a i Laura mu je jasno dala do znanja kako više ne želi biti u vili.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Laura Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Šime iz 'Gospodina Savršenog' čestitao Maji Šuput 46. rođendan, na proslavi razmjenjivali nježnosti

Moglo bi te zanimati

Laura iz 'Gospodina Savršenog' opet stavila filere i pokazala nove usne: 'Ovaj put sam samo malo'

Laura iz 'Gospodina Savršenog' u društvu poznatog zagrebačkog poduzetnika

Laura iz 'Gospodina Savršenog' se vraća na male ekrane! 'Jedva čekam malo golišavije izdanje...'

Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' oduševile pratitelje vrućim fotkama i porukama prijateljstva: 'Ljubav moja lijepa'

Maida i Vanja šaljivo komentirale prepirku među kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog': 'Čule smo da se bira najbolji duo'

Sarah iz 'Gospodina Savršenog' o prepirci kolegica iz showa: 'Uz dužno poštovanje, boli me briga. Jedva sam se svojih drama riješila'