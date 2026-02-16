Emisije
Gospodin Savršeni

Iznenadna odluka u 'Gospodinu Savršenom': 'Moram ti reći da na ovoj ceremoniji ruža nećeš prisustvovati i da odmah ideš kući'

U novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' jedan od Savršenih povlači potez koji mijenja dinamiku u vili

RTL.hr
16.02.2026 07:00

Razgovor koji počinje mirno ubrzo poprima ozbiljan ton, a napetost se osjeti u zraku. "Ja ću biti vrlo iskren i direktan s tobom. Malo sam nervozan. Mislim da smo prošli neki period upoznavanja da vidimo ima li nešto više od prijateljstva. Trenutno ne osjećam ništa više od prijateljstva s tobom", poručuje Savršeni.

No tu nije kraj iznenađenjima. Odluka koja slijedi dolazi ranije nego što itko očekuje. "Moram ti reći da na ovoj ceremoniji ruža nećeš prisustvovati i da odmah ideš kući i ja ti se zbog toga ispričavam", kazao je Savršeni.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

