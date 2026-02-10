Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Jasan plan za današnji spoj: 'Bitno je da padne prvi poljubac ove sezone'

Djevojkama nedostaje Rubina jer ih je uveseljavala od jutra, a vruća tema u vili je, naravno, sinoćnja ceremonija ruža

RTL.hr
10.02.2026 10:41

Sorayi je Petar baš drag, a Maša je sretna što su je djevojke podržale na ceremoniji. Mislim da samo lud ili glup čovjek ne bi primijetio Sorayu, ona je jedna bombonica", smatra Iva.

Dotaknule su se i Jelene G., za koju Iva misli: Ona je kao neko njuškalo, iskače iz ćoškova kao mali miš. Sve čuje, sve vidi, sve komentira..., to mi je katastrofa. Uvijek ima neki komentar, ali pretežno sebi u bradu jer nije jaka da bi mogla iznijeti svoj stav ili mišljenje."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasia, Nuša, Katarina i Matea željele su više čuti kako je Karlo reagirao kad mu je Helena rekla da se poznaju otprije te kakav je bio njihov spoj u vanjskom svijetu. Ako s Karlom i Helenom nije uspjelo prvi put, neće ni sad", komentira Nuša, ali opet, iskreno dodaje i da bi ona možda mislila da je to sudbina na Heleninu mjestu.

Mislim da je Anastasiju sve povrijedilo, da previše misli kako je on samo njezin i da je previše posesivna - i gdje god se spomene Karlo, ona se pronađe u toj situaciji", primijetila je Katarina.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Stigla su nova pisma, a na spoj s Karlom ide Iva dok će se Petar družiti sa Sorayom. Neka ide na spoj prva, prva će i ispasti, da vidi Karlo da uopće nije za njega", kroz smijeh govori Nuša.

Soraya i Iva počele su se uređivati za spoj, a pridružila im se i Andrea. Najbitnije je da se ja lijepo provedem, da nama bude lijepo, da se zabavimo i da padne prvi poljubac ove sezone", kroz smijeh komentirala je Iva. Čini mi se da bi to Iva namjerno napravila da bi napakostila određenim curama", zaključila je Andrea.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

A što će se dogoditi na današnjim spojevima i kako će se to odraziti na situaciju u vili - ne propustite pogledati već sada na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

gospodin savršeni 2026 soraya gospodin savršeni petar gospodin savršeni karlo gospodin savršeni iva gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Ispala iz 'Gospodina Savršenog', a sada živi u Dubaiju: Rubina okrenula novu stranicu

Rubina nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog': 'Netko me povrijedio, a ja biram ići dalje'

Jedna djevojka pod povećalom! 'Njoj treba stariji dečko koji će joj napraviti puno djece'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi žestok obračun među djevojkama: 'Meni je to očajnički'

Rubina i Manuela ostale bez ruže! 'Umro je za mene'

Podjele u kući i oteti romantični trenuci: 'Definitivno mi se isplatila krađa spoja'