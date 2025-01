Javljaju li se to već klanovi u kući? 'Budi zlobna, ali mi onda sve to reci u lice'

Savannah i Ana su razgovarale o situaciji u kući pa su tako komentirala da su neke djevojke zlobne. Ana je rekla kako ih se možda samo treba bolje upoznati pa se neće činiti tako loše, ali Savannah se ne slaže s njom.

''Mislim da one i žele biti zlobne'', komentirala je i dodala kako se predstavljaju kao da su bolje od drugih, a to je potpuno nepotrebno. Ana je tako tu skupinu djevojaka nazvala 'Mean girls', a Savannah je komentirala kako će se uskoro doznati tko je zbilja zloban. Druge su pak djevojke komentirale kako se Savannah iznenadila kad je dobila ružu.