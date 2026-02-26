Je li Nuša stvarno zainteresirana u Petra ili samo igra igru u showu 'Gospodin Savršeni'?

Petar je svojom prvom odlukom o spoju podigao tenzije do usijanja. Umjesto očekivanog grupnog druženja, odlučio je cijeli dan provesti sa samo jednom djevojkom, Nušom, što je izazvalo pravu buru reakcija, od osjećaja nepravde do otvorenih optužbi za proračunatu igru

Atmosfera u vili naglo se promijenila kada je Petar objavio svoju odluku. Djevojke, koje su se nadale prilici da ga bolje upoznaju u opuštenom grupnom okruženju, ostale su zatečene. "Nisam očekivala da će samo jednu zvati", komentirale su, izražavajući razočaranje koje se osjetilo među većinom.

Ljubomora ili proračunata igra?

Gotovo istog trenutka kada je Nuša prihvatila poziv, među ostalim djevojkama započele su rasprave o pravim motivima. Glavno pitanje koje je visjelo u zraku bilo je: je li Nuša spoj zaslužila iskrenošću ili vještom taktikom?

icon-expand Nuša i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok su djevojke analizirale Nušu, pod povećalom su se našle i Petrove namjere. Postavilo se pitanje je li on doista pao na njezin šarm ili je i sam zaigrao igru. Pojavila se teorija da je Petar, svjestan situacije, namjerno odabrao Nušu kako bi je testirao i vidio kakva je zapravo kad je sama s njim, daleko od očiju drugih. "Mislim da je Petar malo pametniji i da on zapravo koristi ovu priliku da vidi kakva je ona, ne nužno da mu se svidjela", analizirale su djevojke, sugerirajući da bi spoj mogao biti svojevrsni test karaktera.

Otvoreno razgovarali

Nuša je priznala Petru da nije mislila da će njih dvoje ikada biti na dejtu. "Od zadnjeg cocktail-partyja si mi se počeo sviđati više. Ja sam uvijek takva, iskrena i direkta i ne volim da me muči nešto i ja kažem sve pa što bude, bit će", poručila je Nuša koja na spoju nije skrivala simpatije prema Petru.

icon-expand Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL