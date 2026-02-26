Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Je li Nuša stvarno zainteresirana u Petra ili samo igra igru u showu 'Gospodin Savršeni'?

Petar je svojom prvom odlukom o spoju podigao tenzije do usijanja. Umjesto očekivanog grupnog druženja, odlučio je cijeli dan provesti sa samo jednom djevojkom, Nušom, što je izazvalo pravu buru reakcija, od osjećaja nepravde do otvorenih optužbi za proračunatu igru

RTL.hr
26.02.2026 22:00

Atmosfera u vili naglo se promijenila kada je Petar objavio svoju odluku. Djevojke, koje su se nadale prilici da ga bolje upoznaju u opuštenom grupnom okruženju, ostale su zatečene. "Nisam očekivala da će samo jednu zvati", komentirale su, izražavajući razočaranje koje se osjetilo među većinom.

Ljubomora ili proračunata igra?

Gotovo istog trenutka kada je Nuša prihvatila poziv, među ostalim djevojkama započele su rasprave o pravim motivima. Glavno pitanje koje je visjelo u zraku bilo je: je li Nuša spoj zaslužila iskrenošću ili vještom taktikom?

Nuša i Petar, Gospodin Savršeni
Nuša i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok su djevojke analizirale Nušu, pod povećalom su se našle i Petrove namjere. Postavilo se pitanje je li on doista pao na njezin šarm ili je i sam zaigrao igru. Pojavila se teorija da je Petar, svjestan situacije, namjerno odabrao Nušu kako bi je testirao i vidio kakva je zapravo kad je sama s njim, daleko od očiju drugih. "Mislim da je Petar malo pametniji i da on zapravo koristi ovu priliku da vidi kakva je ona, ne nužno da mu se svidjela", analizirale su djevojke, sugerirajući da bi spoj mogao biti svojevrsni test karaktera.

Otvoreno razgovarali

Nuša je priznala Petru da nije mislila da će njih dvoje ikada biti na dejtu. "Od zadnjeg cocktail-partyja si mi se počeo sviđati više. Ja sam uvijek takva, iskrena i direkta i ne volim da me muči nešto i ja kažem sve pa što bude, bit će", poručila je Nuša koja na spoju nije skrivala simpatije prema Petru.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako ni Petar nije skrivao simpatije prema Nuši i dalje je oprezan. "Možda nije dobila tu neku pažnju od Karla koju je očekivala pa je možda traži od mene. Tako da ne znam. Vidjet ću što se dogoditi. Sad ne znam je li ovo za nju igra ili nešto stvarno tako da ću ići oprezno u tom smjeru da vidim što se tu događa", kazao je Petar.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 nuša gospodin savršeni petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Maja i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' u glamuroznom izdanju oduševile fanove: 'Moja ljubav'

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'

Svi iznenađeni jer je ona ispala: 'Dečki su propustili najbolju priliku sezone, a Petar je baš kiksao'

Dvije djevojke šokirale Petra i odbile njegovu ružu: 'Sviđa mi se Karlo'

Prijateljstvo na rubu zbog izdaje: 'Povrijeđena sam jer sam je smatrala prijateljicom'

Jedna djevojka je morala otići iz showa 'Gospodin Savršeni'