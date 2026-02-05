Je li pomirenje Anastasije i Nuše samo strategija? 'Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti kao kula od karata'

Vilom Gospodina Savršenog sve više dominira nepovjerenje i tenzije. Razgovori djevojaka otkrivaju duboke sumnje u iskrenost pojedinih natjecateljica, a na meti su se posebno našle Anastasia i Nuša , čiji se odnos opisuje kao nestabilan i vođen isključivo strategijom.

Čini se da je pomirenje između Anastasije i Nuše izazvalo lavinu komentara i sumnji kod ostalih djevojaka. Mnoge od njih vjeruju kako je njihov nagli preokret u odnosu samo predstava za Karla. "Prvo pljuje Anastasiju, pa odjednom pomirenje, pa odjednom dogovor kako će one biti pred Karlom", komentirale su djevojke, dodajući kako se njihovo prijateljstvo doima lažnim. "Kao, nisu prijateljice pred Karlom, a u kući se kao druže", kazala je Andrea . "Ako je nas dvadeset u krivu, a one su u pravu, onda sigurno mi imamo neki problem", dodala je Iva .

Ove optužbe sugeriraju da djevojke ne biraju sredstva kako bi ostavile što bolji dojam, čak i ako to podrazumijeva sklapanje privremenih saveza koji se, prema predviđanjima, neće dugo održati. "Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti kao kula od karata jer obje imaju isti cilj", zaključila je Andrea.

