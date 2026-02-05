Emisije
Gospodin Savršeni

Je li pomirenje Anastasije i Nuše samo strategija? 'Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti kao kula od karata'

Dok se borba za srca Karla i Petra zahuktava, atmosfera u vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' postaje sve napetija. No, čini se da romantične iskre nisu jedino što frca zrakom. Odnosi među djevojkama postali su bojno polje na kojem se testiraju prijateljstva, preispituju namjere i kuju planovi

RTL.hr
05.02.2026 21:45

Vilom Gospodina Savršenog sve više dominira nepovjerenje i tenzije. Razgovori djevojaka otkrivaju duboke sumnje u iskrenost pojedinih natjecateljica, a na meti su se posebno našle Anastasia i Nuša, čiji se odnos opisuje kao nestabilan i vođen isključivo strategijom.

Dvostruka igra i dogovori pred kamerama

Čini se da je pomirenje između Anastasije i Nuše izazvalo lavinu komentara i sumnji kod ostalih djevojaka. Mnoge od njih vjeruju kako je njihov nagli preokret u odnosu samo predstava za Karla. "Prvo pljuje Anastasiju, pa odjednom pomirenje, pa odjednom dogovor kako će one biti pred Karlom", komentirale su djevojke, dodajući kako se njihovo prijateljstvo doima lažnim. "Kao, nisu prijateljice pred Karlom, a u kući se kao druže", kazala je Andrea. "Ako je nas dvadeset u krivu, a one su u pravu, onda sigurno mi imamo neki problem", dodala je Iva.

Nuša i Anastasia
Nuša i Anastasia FOTO: RTL

Ove optužbe sugeriraju da djevojke ne biraju sredstva kako bi ostavile što bolji dojam, čak i ako to podrazumijeva sklapanje privremenih saveza koji se, prema predviđanjima, neće dugo održati. "Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti kao kula od karata jer obje imaju isti cilj", zaključila je Andrea.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Anastasijom

