Gospodin Savršeni

Jedan Gospodin Savršeni bacio oko na djevojku iz drugog tima? 'Kad si išla po ružu, odmjerio te'

Djevojke su u showu 'Gospodin Savršeni' podijeljene u dva tima – tim Karlo i tim Petar, no čini se da granice između timova postaju sve tanje

RTL.hr
11.02.2026 08:00

U vili se sve više šuška o pogledima koji prelaze na "pogrešnu stranu", a neke su djevojke uvjerene da jedan od Savršenih pokazuje interes i izvan vlastitog tima.

"Ja sam nešto primijetila na ceremoniji ruža kada si ti išla po ružu. Odmjerio te. Sad ja ne znam koji je razlog", komentira jedna od djevojaka, ne skrivajući sumnju.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sličnog je mišljenja i druga kandidatkinja, koja smatra da pogledi nisu slučajni. "On si ne može pomoći. Njegov pogled luta na sve strane. Ne može on sebi pomoći. Ja mislim da je njemu krivo što nije jedini pa da su sve djevojke njegove", dodaje.

Hoće li pogledi ostati samo pogledi ili će prerasti u nešto više, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
