Gospodin Savršeni

Jedan 'Gospodin Savršeni' u središtu drame: 'Nije u redu ako muškarac toliko voli dodire'

Tko više voli dodire - 'Gospodin Savršeni' Karlo ili Petar?

18.02.2026 18:00

Dok se u vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' vodi potraga za ljubavlju, odnosi među natjecateljicama postaju sve napetiji. Čini se da su međuljudske tenzije u jednom trenutku zasjenile romantične trenutke, a umjesto mira – vilom su odjekivali sukobi. Kao rješenje sve češće se spominjala distanca.

Dan je za mnoge djevojke počeo u vedrom tonu. Danas je izgledao kao grčki bog", komentirale su oduševljeno.

No njegovo opušteno ponašanje u bazenu ubrzo je pokrenulo raspravu. Njegova sklonost fizičkom kontaktu, koju su neke djevojke opisale kao njegov jezik ljubavi", izazvala je podijeljene reakcije. Mislim da je dodir govor tijela i znak prisnosti i povezanosti. Meni je to skroz okej", poručio je.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok su pojedine kandidatkinje njegove dodire doživjele kao prijateljske i dio razigrane atmosfere, druge su postavile pitanje granice – gdje završava bezazleni flert, a počinje nepoštovanje?

Nuša je u jednom trenutku pozvala djevojke da dignu ruku ako ih je on ikada dodirnuo. Mislim da je danas dirao samo cure koje su jasno pokazale interes za njega", odgovorila je Helena.

Antonela je istaknula da treba razlikovati nježan, intiman dodir od razigranog kontakta u bazenu. Dodala je kako je Gospodin Savršeni prisan samo s djevojkama s kojima je već razvio određenu povezanost.

Ne znam otkud Lari ideja da je dirao sve cure. Više nas je reklo da nas nije", rekla je Kaja.

Lara je, međutim, ostala pri svom stavu. Meni nije u redu ako muškarac toliko voli dodire. To me povrijedi", priznala je. 

O kome se radi?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

